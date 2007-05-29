نخستین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس با هدف توسعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، معرفی آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و کاربردی در زمینه شهر الکترونیک، تبادل دستاوردها و تجربیات شرکتها و سازمان های برتر در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات و تاسیس دبیرخانه ثابت شهر الکترونیک برگزار می شود.

ارائه مقالات منتخب توسط کارشناسان در پانل های تخصصی و در قالب پوستر، ارائه سخنرانی های علمی، آشنایی با تجارب برگزیده در بخش فناوری اطلاعات، برپایی نمایشگاه تخصصی دستاوردهای علمی، پژوهشی سازمان ها و دانشگاهها در خصوص شهر الکترونیک و ... از مهمترین برنامه های نخستین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک است.

همچنین این کنفرانس بین المللی در محورهایی نظیر چشم انداز 20 ساله کشور و شهر الکترونیک، تجارب خدمات شهرهای الکترونیکی در جهان، شاخص های ارزیابی شهر الکترونیک، تجارب شهر الکترونیک در ایران، سیستم حمل و نقل هوشمند، ارزیابی سرمایه گذاری برای فناوری اطلاعات و ارتباطات، عرضه خدمات الکترونیکی و صنعت ICT و تاثیر آن بر شهرها، تاثیر ابعاد فرهنگی صنعت ICT بر شهرها و نقش رویکردها بر طراحی شهرهای الکترونیکی برگزار خواهد شد.

شهر الکترونیک و مدیریت شهری، اصلاح نظام مدیریت پروژه های شهری به کمک فناوری اطلاعات، نقش استانداردها در ارائه خدمات الکترونیکی در شهرها، زیرساخت های فناوری اطلاعات در مشاغل موجود، فرصتهای کارآفرینی در استقرار شهرهای الکترونیکی، فناوری اطلاعات و محیط زیست، موزه های الکترونیکی و ابعاد اقتصادی شهرهای الکترونیکی از دیگر محورهای این کنفرانس است.

در این کنفرانس همچنین موضوعات دیگری از قبیل قوانین و مقررات در شهرهای الکترونیکی، دولت الکترونیکی و شهرهای الکترونیک، آموزش الکترونیکی، شهرداری الکترونیکی، مدل های تجاری، شهروند الکترونیکی و سواد اطلاعاتی و امنیت اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرند.