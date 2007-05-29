فصلنامه "راه اسلام" در دهلی نو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین بخش این شماره گزارش هم اندیشی «آزادی دین در سرزمین‌های اشغالی و جنگ زده» ارائه شده است. این هم اندیشی توسط خانة فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو برگزار شد. این گزارش بازتاب آرای صاحب نظران و اندیشمندان هندی و ایرانی است که در این هم‌اندیشی شرکت داشته اند.

مقالات مرتبط با موضوع این شماره عبارتند از: «اشغال سرزمین و آزادی دین»، این مقاله تحلیلی است بر آزادی دین در سرزمین های اشغالی به قلم سردبیر، «نهج البلاغه سرچشمة آزادی و امنیت بین المللی»، «منشور بین المللی حقوق بشر و آخرین خطبة پیامبر اسلام»، «افکار سیاسی حضرت علی(ع) در آیینة نهج البلاغه» مضامین دیگر مقالات این بخش را تشکیل می‌دهند.

بخشهای دیگر این شماره مطالبی در زمینة قرآن شناسی، عقیده شناسی، تاریخ اسلام و ادبیات است که مورد علاقه دیگر مخاطبان فصلنامه است.

در بخش معرفی و نقد تازه های نشر، سه کتاب با عنوانهای «حضور سیاسی مسلمانان هند در سالهای 2004-1952»، «تاریخ و سیاست در فرهنگ هندوستان»، و «تاریخ فیروز شاهی» معرفی شده اند.

پایان بخش این شماره گزارش جشن زرّین به مناسبت «پنجاهمین سالگرد روابط فرهنگی ایران و هند»، گزارش «بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعطای جایزة سعدی به پاسداشت خادمان زبان و ادب فارسی در هند» و گزارش «برگزاری دورة بازآموزی منطقه ای زبان فارسی در ناگپور» است.