به گزارش خبرنگار مهر، دریابان علی شمخانی وزیر دفاع سابق، در حاشیه همایش بینالمللی خلیج فارس و در جمع خبرنگاران در مورد مذاکره ایران و آمریکا گفت: آمریکاییها باز هم به جای نگاه به آینده عراق برای توجیه ناکارآمدی مجموعه اقدامات ناشی از اشغالگری به دنبال متهم سازی دیگران هستند و در این راستا کارنامه اتهامی را ارایه میدهند.
شمخانی گفت: بعید است که باورمندی در عالم پیدا شود که ناکارآمدی آمریکا را منبعث از یک کارنامه نداند. این راه خطایی است که از روز اشغالگری آغاز شده و با گزارش بیکر - همیلتون میتوانست کمی ترمیم شود که با استراتژی جدید بوش تجدید شد.
وزیر سابق دفاع اظهار داشت:در این خصوص اخبار ضعیفی به گوش میرسد؛ اما در این بین دو نکته است که بسیار باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه اظهارات کروکر در قبال آغاز دور بعد گفتوگوها حکایت از آن دارد که وی اختیارات کافی نداشته است؛ چرا که اعلام کرد این موضوع را باید به واشنگتن منتقل کند. ضمن اینکه در کنار آن گفت که ما این جلسه را تشکیل ندادیم تا جلسات بعدی را داشته باشیم.
وی در مورد احتمال صدور قطعنامه جدید شورای امنیت علیه کشورمان ، گفت: بیش از 70 درصد احتمال دارد که قطعنامه بعدی صادر شود. تحریمها نیز شدیدتر نمیتواند باشد. وقتی ایران قبول کرد به این هدف برسد هزینهها را باید بپردازد. برخی از هزینهها منطقی است و برخی غیرمنطقی. ایران باید بکوشد از هزینههای غیر منطقی بکاهد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد امیدواری نسبت به مذاکرات لاریجانی و سولانا در دهم ماه جاری گفت: مذاکرات لاریجانی و سولانا نیز از فرمول مذاکرات عراق پیروی میکند. اگر بحث این باشد که شورای امنیت طی قطعنامههایی مسایلی را گفت و شما عمل نکردید و یا مربوط به بحثهای گذشته پرونده هستهیی ایران باشد، میتواند به نتیجه نرسد.
وی تاکید کرد: اگر نگاه به آینده است چگونه میتوان اجازه داد که یک موضوع قابل حل به گرهای تبدیل شود که با دندان باز شود و این مسالهای است که دیگران آن را میخواهند.
شمخانی تصریح کرد: با نگاهی به آینده حتما مذاکرات مثمرثمر میشود و این مشروط به دستور کار جلسه است. آمریکاییها انتظار دارند در این بحث همانند سایر بحثها آنها سرآشپز باشند و دیگران گارسون؛ کسی نباید نقش گارسونی برای آمریکا بازی کند.
عضو شورای عالی راهبردی سیاست خارجی در مورد ورود ناوهای آمریکا به خلیج فارس و احتمال حمله نظامی به ایران نیز گفت: به عنوان یک نظامی معتقدم اگر ناوی وارد خلیج فارس میشود احتمال حمله نظامی به ایران صفر میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ؛ دریابان علی شمخانی وزیر دفاع سابق کشورمان، با اشاره به آخرین وضعیت علی عسگری معاون سابق خود و شایعات مطرح شده پیرامون وی گفت: استکبار و غرب میخواهد بگوید که فردی در رده عسگری هم میتواند علیه انقلاب عمل کند و دیگران را به این کار تقویت میکند. دامن زدن و تقویت این شایعات، خدمت به موساد است. اگر عسگری پناهنده شده بود، امروز در پای تلویزیون ظاهر میشد؛ اما این به این مفهوم نیست که بعد از چند ماه شکنجه، او را وادار به کاری کنند که مورد خواستش نباشد.
وی افزود: اگر عسگری در اختیار سرویسهای اطلاعاتی باشد، حتما او را شکنجه میکنند و عسگری را وادار به بیان مطالبی میکنند که مطلوب آنهاست.
در ادامه، خبرنگاری از شمخانی درخصوص اتهامات آمریکا به ایران و نیز سلاحهای موجود در عراق در دست شبه نظامیان که به ادعای آمریکا ایرانی هستند پرسید که وی در پاسخ گفت: شکلگیری دولت مردمسالار در عراق به نفع ایران است. مگر ایران میتواند برهمزننده ثبات عراق باشد؟ در عراق سلاح زیاد است. در عملیات فروغ جاوید، مجاهدین خلق، تعداد زیادی اسلحه از ایرانیها گرفتند. آمریکاییها ببینند آیا این اسلحهها مربوط به آن عملیات نیست.
وی در بخش پایانی گفتوگوی خود با خبرنگاران با اشاره به سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) گفت: امام (ره) یک شخص نبود، یک منظومه بود که هم ایدئولوژی داشت و هم ساختار مناسبی ایجاد کرد که رفتار اعمال شده در آن مقارن با آن هدف بود.
وزیر سابق دفاع گفت: اگر امروز در مقایسه با سال 1979 وضع جهان اسلام را مرور کنیم، در تمامی چالشها، عقبروی متوجه مستکبران و پیشروی متوجه کسانی است که با اندیشهی امام سازگاری دارند.
