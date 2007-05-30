مطالعه منجر به یادگیری اضطراب شب امتحان را خنثی می کند

کیومرث امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه علل مختلف ایجاد اضطراب فصل امتحانات در بین دانش آموزان تاکید کرد: تعداد زیادی از دانش آموزان درک درستی از درس خواندن ندارند بنابراین ممکن است زمانی طولانی برای مطالعه اختصاص دهند اما نتوانند از این فرصت برای یادگیری درست استفاده کنند.

وی تاکید کرد: والدین می توانند در ایام امتحانات دانش آموزان و در زمان بندی های مشخص خود نیز به مطالعه بپردازند تا به این ترتیب دانش آموزان احساس آرامش بیشتری داشته باشند.

استاد برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: شناخت درست والدین از توانایی و استعداد فزندانشان می تواند مطالعه دانش آموزان را به یادگیری تبدیل کند.

امجدیان اضافه کرد: والدین نباید در هنگام مطالعه فرزندان به محاکمه آنان بپردازند بلکه باید در محیط ایمن خانواده به دانش آموزان بیاموزند پاسخ به سئوالات امتحانی با تمرین و مرور مطالعات در خانه امکان پذیر است.

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی گفت: دانش آموزان می توانند در روزهای امتحانات به جای تنها درس خواندن باهمکلاسی های خود درس بخوانند.

وی افزود: مطالعه در فضاهای سبز، بازو آرام نیزدر ایام امتحانات به دانش آموزان توصیه می شود اما موارد ذکر شده برای تمام دانش آموزان قابل تعیم نیستند چون ویژگی های روحی افراددرمیزان یادگیری آنان موثر است.

امجدیان ضمن انتقاد از شیوه های ارزشیابی موجود در مدارس کشور گفت: بهتر است شرایط برگزاری آزمون های پایانی مدارس به شکل فرآیندی در آید تا فشارهای یک باره روحی شب های امتحانی دانش آموزان را دچار استرس های بی دلیل نکند.