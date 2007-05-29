300 هکتار از باغات مرکبات رودان هرمزگان در آتش سوخت

فرماندار شهرستان رودان عصر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : آتش سوزی عصر دوشنبه که در مقیاسی بزرگ صورت گرفت سبب شد علیرغم تلاش یگان های آتش نشانی و گروه های مردمی تا پیش از ظهر امروز ادامه یابد که در اثر آن بیش از 300 هکتار از اراضی تحت کشت مرکبات ، انبه و نخل های خرما به شدت آسیب دیدند .

ابراهیم طبیبی خاطر نشان کرد : در اثر این آتش سوزی گسترده بیش از 9 میلیارد تومان خسارت مستقیم به مردم وارد شده است .

وی در خصوص علت اساسی این آتش سوزی تاکید کرد : بدرستی عامل این اتفاق هنوز مشخص نشده است اما مجموعه یگان های اطفای حریق هرمزگان متشکل از 18 دستگاه اعزامی از بندرعباس و چهار خودرو آتش نشانی از منطقه بلافاصله در محل حاضر شده و نسبت به تخلیه منطقه و مهار آتش سوزی اقدام کردند .

طبیبی خاطرنشان کرد : متاسفانه گستردگی دامنه آتش و همین طور خشکی علف ها و دیگر گیاهان سبب شد تا آتش سوزی این میزان خسارت به بار آورد .