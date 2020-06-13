امیرحسین بانکی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه راه رفع مشکلات «زاینده رود» در هم افزایی نمایندگان مردم و در سطح مقیاس ملی است، اظهار داشت: «زاینده رود» بلندترین رود حوضه آبریز فلات مرکزی است که بیش از نیمی از مساحت ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

وی پایان دادن به مساله مشترک استان‌های مرکزی ایران را در وحدت رویه و هماهنگی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و افزود: علت به نتیجه نرسیدن مساله زاینده رود در ادوار گذشته به عدم هماهنگی و اراده لازم برای حل موضوع حوضه آبریز فلات مرکزی برمی‌گردد.

نماینده مردم اصفهان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تمام مسائل مربوط به زاینده رود و حوضه آبریز گاوخونی توسط کارشناسان احصا شده و با همگرایی نمایندگان مردم می‌توان به نتیجه رسید که تحرک‌هایی هم در این خصوص به جریان افتاده است.

نگاه منطقه محور به موضوع حوضه آبریز گاوخونی و زاینده رود چاره ساز نیست

وی تصریح کرد: واگرایی و نگاه منطقه محور به موضوع حوضه آبریز گاوخونی و زاینده رود چاره ساز نیست و بهترین کار برای حل مساله «زاینده رود» همدلی و دوری از منافع شخصی و حاشیه ساز محلی، توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.

بانکی پور با بیان اینکه راه رفع مشکلات حوضه آبریز گاوخونی به برنامه‌های کوتاه مدت خلاصه نمی‌شود، گفت: لازم است برای رفع مشکلات حوضه «زاینده رود» برنامه‌های بلندمدت و بنیادین در مقیاس ملی در نظر گرفته شود.