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۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰:۲۷

گردنه بالنگستان _ لارستان مسدود شد

گردنه بالنگستان _ لارستان مسدود شد

لارستان _ گردنه بالنگستان در جاده خنج به لارستان پس از زمین لرزه مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع زمین لرزه ۵.۷ ریشتری لارستان گردنه بالنگستان پس از ریزش کوه مسدود شد.

در حال حاضر گروه‌های مختلف مشغول باز کردن مسیر هستند.

شامگاه سه شنبه ۲ زمین لرزه منطقه بی رم در لارستان را لرزاند.

کد مطلب 4945848

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