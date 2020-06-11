بحران آب شرب در گرمی جدی است/قطعی مکرر آب در روزهای گرم تابستان

سیاوش کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد زیادی از روستاهای منطقه از نعمت آب شرب محرومند و حتی در این روزهای گرم به‌علت فرسودگی شبکه انتقال آب، شاهد قطعی‌های مکرر آب در محلات مختلف شهر گرمی هستیم.

وی آب شرب را درد لاعلاج سال‌های متمادی شهرستان گرمی دانست و گفت: ایجاد تصفیه خانه در سد تازه‌کند که بدون برنامه‌ریزی برای پایاب آن به بهره برداری رسیده است، باید برای تأمین آب شرب منطقه در اولویت دستگاه‌های ذی ربط قرار گیرد.

عضو شورای شهر انگوت تصریح کرد: شهرستانی که ده‌ها چشمه و آب‌های سطحی و زیرزمینی در آن فراوان است نباید مشکل آب داشته باشد و این زیبنده دولت نیست در شهرستان مرزی هنوز بسیاری از روستاها با چهارپا آب خود را از چشمه‌ها و چاه‌ها تأمین می‌کنند.

وی با بیان این‌که وجود محرومیت در تک‌تک بخش‌ها و روستاهای منطقه مشهود است، افزود: علی‌رغم ظرفیت‌های عدیده‌ای که در شهرستان گرمی در بخش‌های مختلف داریم، تاکنون قدمی برای بالقوه کردن این ظرفیت‌ها برداشته نشده است.

کوهی تاکید کرد: در کنار آب شرب، راه‌های منطقه بخصوص راه‌های ارتباطی بخش‌ها با مرکز شهرستان وضعیت اسفناکی دارند با اینکه راه‌ها شریان اصلی ارتباطی بوده و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری ایفا می‌کنند.

وی با بیان این‌که مسئولان باید از ظرفیت نماینده برای جذب اعتبارات استفاده کنند، تصریح کرد: وجود مدیریت واحد در کنار تدوین برنامه جامع توسعه شهرستان راهکار مهمی است که باید مورد توجه مقامات ارشد شهرستان قرار گیرد.