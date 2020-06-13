خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمدحسین عابدی: سوالات بی‌جواب درباره آمار کرونایی های جدید و همچنین وضعیت شهرستان‌های استان سمنان و از سوی دیگر تناقض‌هایی که در اخبار و اظهارات مسئولان مطرح می‌شود این روزها شگفتی مردم را در دیار قومس پدید آورده است.

سخنگوی وزارت بهداشت از یک‌سو خبر از بیم بازگشت دوباره کرونا می‌دهد و آمارهای کشوری گویای این هستند که در برخی مقاطع و شهرهای کشور آمار کرونایی‌ها گویا به همان اوج اسفندماه بازگشته و یا به آن نزدیک است.

علل احتمال افزایش کورنا

از سوی دیگر استان سمنان در مسیر حرم تا حرم است و با بازگشایی حرم امام رضا (ع) حضرت معصومه (س) و مسیرهای منتهی به استان‌های و تعطیلات خردادماه که به اذعان مسئولان پلیس‌راه ورودی و خروجی شهرهای استان با ترافیک سنگین روبرو شده بود، بیم گسترش دوباره کرونا را در شهرستان‌های استان افزایش داده است.

درعین‌حال اما مسئولان استان اصرار بر اعلام تداوم وضعیت سفید در سطح استان سمنان دارند حال‌آنکه تحقیقات میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که برای مثال نخستین روز پس از تعطیلات نیمه خردادماه دو مورد بستری کرونایی در یک بیمارستان شاهرود و دست‌کم دو مورد در یک روز در بیمارستان کوثر سمنان، طی هفته منتهی به بیستم خردادماه ۹۹ رقم خورده است موضوعی که چند روزی بود در شاهرود و میامی دیده نمی‌شد.

استمرار مراقبت‌ها

خیلی از مناطق هم‌جوار شاهرود با موج جدید همه‌گیری مواجه هستند و با لحاظ کردن شاخص بستری در وضعیت زرد و یا قرمز (با ریسک متوسط و بالا) قرار دارند رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در خصوص آخرین وضعیت همه‌گیری کووید -۱۹ گفت: اکثر مناطق کشور و خیلی از مناطق هم‌جوار شاهرود با موج جدید همه‌گیری مواجه هستند و با لحاظ کردن شاخص بستری در وضعیت زرد و یا قرمز (با ریسک متوسط و بالا) قرار دارند و حوزه تحت پوشش این دانشگاه در دو شهرستان شاهرود و میامی از یک ماه قبل در وضعیت سفید (کم‌خطر) قرار دارد که طی این مدت هم تلاش‌های همکاران ما بیش‌ازپیش با بیماریابی، پیگیری و مراقبت فعال در تمام سطوح استمرار دارد.

چمن بابیان اینکه آزمایشگاه تشخیص تخصصی دانشگاه نیز عملکرد بسیار مطلوبی داشته است، بیان کرد: عمدتاً موارد شناسایی‌شده در یک ماه گذشته با نمونه‌گیری گسترده از مراجعات سرپایی و همچنین از موارد باسابقه تماس بوده‌اند و به‌صورت پراکنده و تک‌گیر موارد معدودی بدحال و بستری داشته‌ایم.

وی گفت: با توجه به ارتباطات گسترده بین مناطق مختلف خطر سیر صعودی منطقه ما را هم تهدید می‌کند و انتظار می‌رود که مردم در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با جدیت و حساسیت بالا موازین بهداشتی و اصول پیشگیری را رعایت کنند. همچنین رسانه‌ها با مشارکت همکاران حوزه معاونت امور بهداشتی دانشگاه یک موج تازه‌ای از آموزش و بازآموزی روش‌های پیشگیری از ابتلاء به کرونا ویروس را در دستور کار قرار دهند.

کرونا نرفته بود که بازگردد

کرونا نرفته که بازگردد، این پاسخ دکتر صادقی پزشک عمومی است که در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: کرونا بوده و هست و متأسفانه خواهد بود، ممکن است این بیماری که از ده‌ها سال قبل در طبیعت بوده و فقط راهی به بدن انسان نمی‌یافت تا ده‌ها سال باقی بماند تا ضعیف شود و یا برعکس ما در برابر آن قوی شویم لذا اینکه امروز کرونا در استان سمنان در چه وضعیتی قرار دارد باید گفت اصلاً این بیماری تمام نشده بود که حالا دوباره شیوع پیدا کند.

هرچه وزارت بهداشت در این چهار ماه بافته بود، دولت با اعلام وضعیت سفید، پنبه کرد صادقی بابیان اینکه شرایط شهرهای استان سمنان از قرمز به سفید و زرد و … بدل می‌شوند یک شاخص برای مطالعه اپیدمی و نوع زیست و شیوع عامل بیماری‌زا است و ای‌کاش اصلاً مسئولان این موضوع را از ابتدا بیان نمی‌کردند، زیرا مردم همین متر و معیار را برای عدم رعایت مسائل بهداشتی لحاظ کرده‌اند، گفت: به‌عبارت‌دیگر هرچه وزارت بهداشت در این چهار ماه بافته بود، دولت با اعلام وضعیت سفید، پنبه کرد.

وی می‌افزاید: دولت‌ها طبیعتاً و ماهیتاً به دنبال این هستند که سریعاً شرایط عادی‌سازی شود ولذا حق هم دارند هرروز که وضعیت قرمز باشد در حال ضرر اقتصادی و تولیدی و … هستیم و از سوی دیگر بخش‌های دیگر جامعه در حال فروپاشی هستند اما این را هم باید در نظر داشت که بیماری تنها مقطعی کاهش‌یافته و از بین نرفته است لذا باید سیاست میانه‌ای را اتخاذ کرد.

بهبود ۸۵ درصد کرونایی ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه تاکنون تست کرونای ۵۸۶ نفر در بیمارستان‌های تحت مدیریت این دانشگاه مثبت شد، گفت: از این تعداد ۴۹۳ نفر با بهبودی کامل مرخص شدند. این آمار معادل ۸۵ درصد از مبتلایان است

نوید دانایی بابیان اینکه شهرهای زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان همچنان در مرحله مدیریت بیماری کرونا قرار دارد و هیچ شهرستانی در وضعیت سفید قرار ندارد، بیان کرد: رعایت نکات و اصول اولیه بهداشتی همچنان الزامی است.

وی افزود: مردم باید تا حد ممکن از سفرهای غیرضروری در ایام تابستان خودداری کنند و در صورت خروج از منزل حتماً از ماسک استفاده کنند.

پایان همه‌گیری فرا نرسیده است

شاهد افزایش مراجعات به مراکز درمانی شاهرود هستیم که تداوم این حالت می‌تواند وضعیت سفید را به زرد و حتی قرمز برگرداند معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه وضعیت سفید در شهرستان‌های شاهرود و میامی به عنوان پایان همه‌گیری بیماری کرونا نیست، گفت: متأسفانه در چند روز اخیر شاهد افزایش مراجعات به مراکز درمانی و بیمارستان امام حسین (ع) هستیم که تداوم این حالت می‌تواند این مناطق سفید را به وضعیت زرد و حتی قرمز برگرداند.

احسان بینش بیان کرد: شهروندان خصوصاً سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای می‌بایست بیشتر مراقب باشند همچنین با فاصله‌گذاری اجتماعی، رعایت اصول بهداشتی و شستشوی مرتب دست‌ها، پرهیز از تردد و مسافرت‌های غیرضروری و برگزاری مراسم‌های جشن و عزا می‌توان در کاهش شیوع بیماری و قطع زنجیره انتقال مؤثر بود.

مشتریان داروخانه‌ها کم شده‌اند

منیره احسانی پزشک داروساز و فعال در یک داروخانه نیز به خبرنگار مهر، می‌گوید: تقریباً از آغاز ماه رمضان تقریباً مراجعه به داروخانه ما نصف شد، از زمانی که وضعیت سفید اعلام شده شاید در طول روز یک تا سه مشتری با درخواست ماسک، دستکش و یا اسپری ضدعفونی‌کننده دست داشته باشیم و این امر در مقایسه به سه ماه پیش که در یک روز ۳۲۰ ژل ضدعفونی فروختیم و به یاد دارم که جعبه‌های ماسک هر ۱۵ دقیقه تمام می‌شد، از سوی دیگر تمام اجناسی که با توجه به آن تقاضا آوردیم هم مانده‌اند هر چند می‌شد حدس را زد که چنین اقدامی رخ خواهد داد.

احسانی بابیان اینکه مشخص بود که قرنطینه و مسائل مرتبط با آن بیش از ۱۰۰ روز دوام نمی‌آورد و مردم یا خسته می‌شوند و یا به آن عادت می‌کنند اما اینگونه بی‌خیالی مردم را اصلاً تصور نمی‌کردیم شما در داروخانه ما بایستید و منتظر بمانید ببینید دریک ساعت چند مشتری داریم که ماسک و دستکش می‌خرند؟

وی بابیان اینکه مردم حساسیت سابق را به کرونا ندارند، بیان کرد: اعلام وضعیت سفید به عقیده شخصی من زود بود و نباید این امر رخ می‌داد از سوی دیگر باید در نظر داشت که ما هنوز زیرساخت‌های درست و حسابی مانند آنچه در آلمان و فرانسه و چین و … وجود دارد، نداریم در نتیجه کافی است یک بیمار کرونایی امروز سوار بر تاکسی شود همین موضوع می‌تواند دوباره همه را به درد سر بیندازد.

کرونا جدی است

طرح ملی «هر خانه یک پایگاه سلامت» هفته گذشته در سمنان افتتاح شد اما این نشست یک مهمان ویژه هم داشت که اظهار نظر او درباره کرونا جالب به نظر می‌رسد. کریستوفر هاملمن نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران بابیان اینکه مقابله با کرونا هنوز پایان نیافته و نباید چیزی را تمام شده بدانیم، گفت: تعداد بیماران در آی سی یو و بیمارستان‌ها کاهش یافته است.

ویروس هنوز حضور دارد و می‌تواند دوباره فعال شود از سوی دیگر امکان ابتلاء هم دور از انتظار نیست و لذا نباید پروتکل‌ها را فراموش کرد هاملمن بابیان اینکه در دوران بازگشایی اماکن، رعایت مسائل بهداشتی اهمیت دارد زیرا ویروس هنوز حضور دارد و می‌تواند دوباره فعال شود از سوی دیگر امکان ابتلاء هم دور از انتظار نیست و لذا نباید پروتکل‌ها را فراموش کرد، تاکید داشت: همه در زمینه مقابله با کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی موظف هستند.

وی بابیان اینکه در دیگر نقاط جهان آزادسازی و بازگشایی اماکن در حال انجام است که با افزایش موارد ابتلاء همراه بود، ولی در ایران این مساله کنترل شده است، گفت: یکی از مسائل مهم در کرونا آگاهی‌رسانی و آموزش به مردم در خانه‌ها است که در این زمینه نیز ایران توانسته اقدامات خوبی را صورت دهد.

کرونا برای مردم عادی شده است

به سراغ رضا نظری روانشناس که حوزه تحقیقات وی روانشناسی جامعه است می‌رویم نظری نظریات جالبی درباره رفتارشناسی مردم دارد و درباره کرونا معتقد است: یک خطر از ابتدا در زمینه کرونا وجود داشت و آن هم این بود که مبادا مردم به زندگی با کرونا عادت کنند که متأسفانه علی‌رغم تمام هشدارها این موضوع رخ داد.

باورهای فرد درباره بیماری تغییر کرده و دیگر نمی‌توان او را مانند قبل آموزش داد و یا هوشیار کرد به عبارت دیگر هرچه پزشکان و رسانه‌ها و… در این مدت تلاش کردند یکباره خنثی می‌شود نظری بابیان اینکه سه ماه پیش بیان می‌شد که اگر مردم به زندگی با کرونا عادت کنند دیگر نه تنها رعایت نخواهند کرد بلکه کم کم آن را منکر هم می‌شوند زیرا چهار ماه گذشته و سه ماه از آن را شدیداً احتیاط کردند دیگر عادت کرده و خسته شده‌اند و یک ماهی می‌شود که بدون رعایت در خیابان هستند در نتیجه با خود فکر می‌کنند نکند کرونا اصلاً نبوده وگرنه چرا من نگرفتم! رعایت کردیم هم نگرفتیم نکردیم هم نگرفتیم اینجا دقیقاً نقطه‌ای است که باورهای فرد درباره بیماری تغییر کرده و دیگر نمی‌توان او را مانند قبل آموزش داد و یا هوشیار کرد به عبارت دیگر هرچه پزشکان و رسانه‌ها و… در این مدت تلاش کردند یکباره خنثی می‌شود.

این جامعه شناس که در گفتگو با خبرنگار مهر صحبت می‌کرد، معتقد است: درست است که دولت هیجان دارد که زودتر اعلام کند کرونا تمام شد و یا کاهش یافت و وضعیت سفید شد اما باقی ماندن در وضعیت سفید و قرمز عوامل متعددی دارد که سرنخ همه شأن به مردم باز می‌گردد نه دولت! در نتیجه این مردم هستند که رفتارهای اجتماعی‌شان سرنوشت کرونا را رقم می‌زند نه سیاست‌های دولت. سیاست‌های دولتی تنها تسهیلگر و تصدی گر است آن هم در حد زیرساخت‌ها، فرهنگ سازی و درمان اما اگر مردم همراه نباشند هیچ کاری از هیچ دولتی بر نمی‌آید.

باید چه کرد؟

واقعیت‌های جامعه و ورودی بیمارستان‌ها که البته شائبه این وجود دارد که مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهرود و سمنان تحت فشار، تعداد و آمارشان را دقیق اعلام نمی‌کنند، با صحبت‌های مسئولان نمی‌خواند. از یک سو کم کم همه مکان‌های عمومی مانند باشگاه‌های ورزشی باز شده‌اند و حتی امتحانات نهایی دانش آموزان هم در حال برگزاری حضوری است.

پس باید چه کرد؟ از یک سو چهار ماه است که زندگی مردم نیمه تعطیل است بالاخره مردم باید باشگاه بروند، زندگی کنند، کلاس بروند، درس بخوانند، کار کنند و به سینما بروند مگر می‌شود همه چیز را تا پایان سال تعطیل نگه داشت؟ از یک سو اراده دولت به سمت سفید کردن شهرهای استان سمنان است از سوی دیگر واقعیت این است که کرونا هنوز وجود دارد لذا به نظر می‌رسد راه بینابینی را باید در نظر گرفت.

ادامه روال یا ایجاد زیرساخت‌ها

با نگاهی به اخبار و اظهارنظرهای مسئولان کشوری و استان سمنان می‌توان دریافت که در این بین دو نظر وجود دارد، نخست اینکه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مدت‌ها با کرونا روبرو هستیم، پس باید به سمت ایجاد زیرساخت‌های تفکیکی و بهداشتی رفت، برای مثال برای تاکسی‌ها باید فضایی را تعبیه کرد که بین راننده و صندلی عقب محافظی باشد یا مسافران از سه نفر تجاوز نکنند و … و نظر دوم اینکه با همین روال کار را ادامه دهیم یعنی مشاغل به سر کارهایشان بازگردند اما رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی به خصوص فاصله گذاری انجام شود به عبارت دیگر راهکار نخست بر دوش دولت و راهکار دوم بر دوش مردم باشد.

علیرضا آشناگر استاندار سمنان نیز روز هفدهم خرداد ماه ۹۹ بابیان اینکه مطابق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا از یکم تیرماه، نماز جمعه در سراسر استان اقامه می‌شود، گفت: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در اولویت است.

این امر نشان می‌دهد که دولت ترجیح می‌دهد توپ در زمین مردم باشد زیرا درآمدهای اقتصادی کاهش یافته تولید کم شده و دیگر وقتش است که به شرایط سر و سامانی داده شود، فعالان بخش بهداشت و درمان اما کماکان به تعطیلی بخش‌های مختلف اصرار دارند زیرا بیم بازگشت کرونا می‌رود. حال باید دید عملکرد و عکس العمل مسئولان استان سمنان در قبال موج دوم کرونا چیست.