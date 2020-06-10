حادثه خودسوزی جانباز کرمانشاهی پیگیری می شود

فضل الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه تأسف بار خودسوزی یک جانباز کرمانشاهی مقابل اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: این فرد یکی از جانبازان اعصاب و روان بوده و در اطلاعاتی که به ما رسیده گویا مشکلاتی هم در زندگی داشته که قطعاً در این تصمیم وی اثرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه این فرد از جانبازان کمتر از ۲۵ درصد بوده است، افزود: قاعدتاً افرادی که دارای درصد پایین‌تر از جانبازی هستند از امتیازات کمتری در زمینه معیشتی و رفاهی برخوردار می‌شوند.

فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: در مورد جزئیات برخورد با مطالبه و خواسته این فرد باید از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران سوال کرد و پاسخ‌های آنها را شنید.

رنجبر ضمن ابراز تأسف و تأثر از این حادثه تاکید کرد: با توجه به دستور رئیس بنیاد شهید در این موضوع پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.

وی همچنین در مورد برخی اظهارات در خصوص اینکه این فرد از جانبازان اعصاب و روان بوده با تأیید این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این فرد در بیمارستان فارابی پرونده دارد یا خیر گفت: مسئولین بنیاد شهید گفته‌اند که پرونده دارد، اما هنوز مدارک و مستنداتی ما ندیدیم و به طور حتم بررسی می‌شود.

رنجبر در ادامه بیان داشت: این فرد به جای خودکشی باید به فرمانداری مراجعه می‌کرد؛ اگر به ما مراجعه می‌کرد به طور حتم پیگیری می‌کردیم.