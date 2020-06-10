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۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۲۱

فرماندار کرمانشاه:

حادثه خودسوزی جانباز کرمانشاهی پیگیری می شود

حادثه خودسوزی جانباز کرمانشاهی پیگیری می شود

کرمانشاه_ فرماندار کرمانشاه از پیگیری حادثه خودسوزی جانباز کرمانشاهی خبر داد.

فضل الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه تأسف بار خودسوزی یک جانباز کرمانشاهی مقابل اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: این فرد یکی از جانبازان اعصاب و روان بوده و در اطلاعاتی که به ما رسیده گویا مشکلاتی هم در زندگی داشته که قطعاً در این تصمیم وی اثرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه این فرد از جانبازان کمتر از ۲۵ درصد بوده است، افزود: قاعدتاً افرادی که دارای درصد پایین‌تر از جانبازی هستند از امتیازات کمتری در زمینه معیشتی و رفاهی برخوردار می‌شوند.

فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: در مورد جزئیات برخورد با مطالبه و خواسته این فرد باید از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران سوال کرد و پاسخ‌های آنها را شنید.

رنجبر ضمن ابراز تأسف و تأثر از این حادثه تاکید کرد: با توجه به دستور رئیس بنیاد شهید در این موضوع پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.

وی همچنین در مورد برخی اظهارات در خصوص اینکه این فرد از جانبازان اعصاب و روان بوده با تأیید این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این فرد در بیمارستان فارابی پرونده دارد یا خیر گفت: مسئولین بنیاد شهید گفته‌اند که پرونده دارد، اما هنوز مدارک و مستنداتی ما ندیدیم و به طور حتم بررسی می‌شود.

رنجبر در ادامه بیان داشت: این فرد به جای خودکشی باید به فرمانداری مراجعه می‌کرد؛ اگر به ما مراجعه می‌کرد به طور حتم پیگیری می‌کردیم.

کد مطلب 4946626

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    نظرات

    • غلامرضاحدادیان IR ۰۷:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
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      چرابایدبرای جانبازان زیر25درصد تفاوت زیادی باسایردرصدها وجود داشته باشد
    • س ن ح IR ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
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      حدا رحمت کنه حتما مثل من طاقت شرمندگی نزد زن و بچه را نداشت .ما هم مرگ تدریجی داریم .زجر میکشیم با شرمندگی از زن و بچه صباحی دیگر میمیریم جانباز بیکار بیست درصد از بهشهر
    • امراله مهماندوست IR ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
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      اینجانب جانباز 25 درصد که حقم خیلی از 25 درصد بیشتر است کد ملی ام 2510692046 است شماره تلفنم 09171206640 به نظرم به جای خودسوزی بایستی مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران را آتش بزنیم واقعیت این است
    • امراله مهماندوست IR ۱۶:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
      0 0
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      اینجانب جانبازی با ۲۵ درصد از کارافتادگی با کد ملی ۲۵۱۰۶۹۲۰۴۶ و شماره تلفن ۰۹۱۷۱۲۰۶۶۴۰ هستم که به خاطر بیش از 260 میلیون بدهی به همسرم دارم زجر می کشم می خواهم در آینده نزدیک خود را در مقابل درب ورودی

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