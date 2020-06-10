به گزارش خبرنگار مهر، علی کمالی زاده بعدازظهر چهارشنبه در جلسه علنی شورای شهر کرج که به بررسی وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز اختصاص داشت، اظهار کرد: تعریف یک مکانیسم مشخص برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز ضروری است.

وی با اشاره به مشکلاتی که درباره آرای ترکیبی کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد، گفت: به عنوان نمونه در یک ساختمان برای یک طبقه حکم تخریب و برای طبقه‌ای دیگر جریمه لحاظ می‌کند.

شهردار کرج گفت: برخی از کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان چاه نفت شهرداری‌ها یاد می‌کنند که این تعریف درستی نیست.

کمالی زاده سهم جرایم کمیسیون ماه ۱۰۰ در بودجه سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری کرج را ۱۳ درصد برابر ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اگر عوارض مربوط به کمیسیون به آن اضافه شود رقمی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت رشد درآمدهای پایدار مانند عوارض نوسازی، گفت: در برخورد با متخلفان ساخت و سازهای غیرمجاز جدی هستیم.

شهردار کرج به واگذاری انشعابات آب و برق از سوی دستگاه‌های خدمات رسان به متخلفان ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: موضوع املاک قول نامه‌ای نیز اهمیت بالایی دارد.

کمالی زاده با اشاره به رشد بی رویه جمعیت کلان‌شهر کرج، گفت: ۵۰ درصد این رشد متأثر از پدیده مهاجرت است و برای رفع آن توجه به مسائلی مانند طرح آمایش سرزمینی مهم است.

وی عنوان کرد: موضوع و مسئله دیگر تفکیک اراضی قول نامه‌ای و خرید و فروش آن است که باید ببینیم چه مکانیسمی برای برخورد با این موارد وجود دارد.