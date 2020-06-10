به گزارش خبرنگار مهر، علی درویش پور بعدازظهر چهارشنبه در جلسه علنی شورای شهر کرج که به بررسی وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز اختصاص داشت، اظهار کرد: به زودی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان از جمله شهرداری‌ها، آب منطقه‌ای، سازمان جهاد و غیره در حوزه ساخت و سازها منتشر می‌شود.

وی لازمه برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز را ایجاد یک شعبه قضائی ویژه برای تسریع در حکم تخریب‌ها دانست و گفت: آسیب‌های ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز دراز مدت است در این میان توجه به طرح‌های تفضیلی شهرها از اهمیت بالایی برخوردار است اما در حال حاضر فرآیند تهیه و تصویب این طرح‌ها خیلی زمان بر است و از طرفی طرح‌های تهیه شده شهرها ایراداتی دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به اینکه احکام کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بدون تعارف باید صادر شود، گفت: رسیدگی به مسئله اراضی قول نامه‌ای نیز اهمیت بالایی دارد که با کمک دستگاه قضا و چند دستگاه مسئول، رسیدگی به این نوع اراضی تعیین تکلیف می‌شود.