آغاز ترم جدید از ۲۹ شهریور/ پذیرش «نودانشجویان» از آبان ماه

ابولفضل واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امتحانات دانشگاه علم و صنعت از ۳۱ خرداد تا ۱۴ تیر ماه برگزار می‌شود، گفت: مهلت ورود نمرات و ثبت نهایی نمرات به دلیل شرایط خاص این ترم، برای دانشجویان کارشناسی ۱۵ مرداد و برای مقطع تحصیلات تکمیلی ۳۱ مرداد است.

وی افزود: از ۱۵ تیر به مدت ۲ هفته، دروس علمی کارگاهی و آزمایشگاهی را با اولویت کسانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند، به صورت فشرده برگزار خواهیم کرد.

واحدی با اشاره به اینکه انتخاب واحد ترم تابستانه از ۳۰ خرداد شروع و در ۱ مرداد به اتمام می‌رسد، گفت: ترم تابستان از ۴ مردادماه بصورت مجازی آغاز می‌شود؛ این ترم برای دانشجویانی برگزار خواهد شد که متقاضی گذراندن دروسی چون ریاضی یک، ریاضی ۲، فیزیک یک، فیزیک ۲، مبانی دیفرانسیل و مبانی کامپیوتر هستند.

برگزاری کلاس‌های عملی و کارگاهی در دو بازه زمانی مختلف

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: در ۲ هفته اول شهریور ماه، تصمیم داریم همان دروس آزمایشگاهی و کارگاهی را که از ۱۵ تیر به مدت ۲ هفته برگزار کردیم، دوباره تکرار کنیم. چراکه قاعدتاً به علت محدودیت‌های ناشی از رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجبور به کاهش تعداد دانشجویان در این کلاس‌ها هستیم، بنابراین آن دسته از دانشجویان که فرصت حضور در کلاس‌های تیرماه را بدست نیاورده باشند، می‌توانند در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌هایی که در شهریورماه برپا می‌شود، شرکت کنند.

انتخاب واحد از ۲۳ شهریور / ترم جدید از ۲۹ شهریور شروع می‌شود

وی با بیان اینکه مهلت ثبت نمرات دروس علمی، ۲۰ شهریور تعیین شده است، اظهار داشت: عملاً با پایان ترم جاری در این تاریخ، انتخاب واحد برای ترم بعد، از ۲۳ شهریور برای دانشجویان جاری شروع می‌شود و امیدواریم که کلاس‌ها را نیز طبق برنامه ریزی صورت گرفته، از ۲۹ شهریور ماه برگزار کنیم.

نودانشجویان از اوایل آبان به دانشگاه می آیند

واحدی درخصوص دانشجویان «نو ورود» نیز گفت: زمان پذیرش و آغاز کلاس‌های این دانشجویان مستقیماً بستگی دارد به اینکه سازمان سنجش چه زمان آنها را به ما معرفی کند. پیش بینی ما در این باره این است که اواخر مهرماه این اسامی به ما اعلام شود و لذا طوری برنامه ریزی می‌کنیم که آمادگی برگزاری کلاسهای آنها را از اوایل آبان ماه داشته باشیم.