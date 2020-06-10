به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اعلام اخیر رژیم صهیونیستی و اشغال‌گر اسرائیل دایر بر اجرای طرح الحاق بخش‌هایی از سرزمین های اشغالی به ویژه کرانه باختری رود اردن به اراضی تحت اشغال خود طی ماه آینده میلادی و حمایت دولت آمریکا از این طرح خصمانه، امروز کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در سطح وزیران امور خارجه طی برگزاری یک نشست فوق‌العاده مجازی به این موضوع رسیدگی کرد.

در این نشست که به درخواست دولت خودگران فلسطین و به دعوت یوسف العثیمن دبیرکل سازمان همکاری اسلامی با شرکت وزیران امور خارجه و دیگر مقامات سیاسی کشورهای عضو سازمان مزبور برگزار شد، از جمهوری اسلامی ایران معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه کشورمان شرکت کرد.

محسن بهاروند معاون وزیر امور خارجه کشورمان در سخنرانی خود با یادآوری مجدد موضع تغییرناپذیر جمهوری اسلامی ایران در قبال دفاع از آرمان فلسطین، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در باره تهدیدات کنونی رژیم صهیونیستی، حامی اصلی آن یعنی رژیم آمریکا و راه حل مؤثر برای حل این بحران دیرپای جهان اسلام را تشریح کرد.

بهاروند در این سخنرانی ابتدا اقدامات رژیم جعلی صهیونیستی در اعلام تغییر پایتخت خود به بیت‌المقدس و نیز برنامه اعلامی آن دایر بر انضمام بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین و عربی به قلمرو خویش و حمایت رژیم آمریکا از این اقدامات را قویاً محکوم کرد و اظهار داشت: ناکارآمدی سیاست مذاکره و مماشات با صهیونیست‌ها قطعی است و تفکر و تأمل جدی مسلمانان در خصوص تدوین راهکاری جدید در زمینه فلسطین به منظور تضمین حق مسلم فلسطینیان در احقاق حقوق حقه خود بسیار ضروری می‌باشد. اکنون با اثبات قطعی عدم خیرخواهی دولت آمریکا و خباثت و تزویر و بازی رژیم صهیونیستی با فلسطین و اصل تشکیل دولت فلسطین، جهان اسلام اکنون به شدت تشنه‌ی تصویب و اجرای یک سیاست واقعی نتیجه‌گرا بسیار فراتر از سیاست بی‌ثمر کنونی است.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود با تذکر شناسایی جهانی حق تعیین سرنوشت و مخالفت ها و مانع تراشی های سرسختانه آمریکا و همفکران آن با موضوع استیفای این حق مسلم فلسطینیان گفت: به همین دلیل است که اکنون مردم فلسطین برای تحقق حق غیرقابل انکار تعیین سرنوشت خود، جز توسل به مقاومت گزینه دیگری پیش رو ندارند.

بهاروند افزود: جمهوری اسلامی ایران و رهبری آن بارها طرح تصویب برگزاری یک رفراندوم سراسری با شرکت همه‌ی فلسطینیان داخل و خارج فلسطین با هر پیشینه دینی و سیاسی را مطرح ساخته‌اند. اکنون زمانی است که کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی تصویب قطعنامه ای از سازمان ملل متحد بخواهند به عنوان سازمان بین المللی اصلی مسؤول حفظ صلح و امنیت جهانی این دیرینه ترین مصیبت جهان معاصر را با برگزاری یک همه پرسی در فلسطین حل کند.

در نشست فوق العاده مجازی کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی علاوه بر مشارکت شماری از وزیران امور خارجه و دیگر مقامات سیاسی کشورهای عضو سازمان، یوسف العثیمن دبیرکل آن نیز حضور داشت. در پایان این نشست پیش نویس قطعنامه ای در ۱۵ بند اجرایی با محوریت محکومیت قاطعانه رژیم صهیونیستی اسرائیل به دلیل ارائه طرح شوم الحاق بخش‌هایی از سرزمین های تحت اشغال فلسطین به قلمرو خود به تصویب رسید. این قطعنامه همچنین رژیم جعلی اسرائیل را به علت ایجاد محدودیت ها و مانع تراشی در امر دسترسی مردم فلسطین به امکانات و تجهیزات لازم برای درمان و محافظت خود در برابر بیماری ناشی از ویروس کرونا محکوم می نماید.