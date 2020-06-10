به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام علی اکبر باقری بنابی، عصر امروز در نشستی که با رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان پارس‌آباد در دفتر امام جمعه برگزار شد عنوان کرد: با خاطیان عادت کرده محیط زیست برخورد جدی و قاطعی صورت گیرد تا عبرتی برای دیگر متخلفان باشد.

وی افزود: نباید نسبت به کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند بی تفاوت باشیم بلکه باید با صراحت جلوی آنها را بگیریم و از محیط زیست این موهبت الهی در برابر همه خطرات احتمالی به خوبی حفاظت و نگهداری کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین باقری بنابی با انتقاد از وضعیت محیط‌زیست شهرستان پارس‌آباد اظهار کرد: شهرستان پارس آباد از جهت محیط زیست مشکلات فراوانی دارد که باید به آنها توجه ویژه‌ای شود و به طور اولویت‌بندی به این مشکلات رسیدگی گردد.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات و دغدغه‌های شهروندان آتش زدن کاه بعد از برداشت محصول گندم توسط کشاورزان است، که از این رو بسیاری از مردم که در حاشیه شهر زندگی می‌کند به خاطر دود و آلودگی هوا دچار مشقت می‌شوند که برای رفع این معضل نیز باید تدابیری اندیشیده شود.

وی همچنین با تشکر از زحمات محیط‌بانان عنوان کرد: اگر محیط‌بانان نباشند ساختار کلی طبیعت از هم می پاشد و با شکارهای بی رویه در فصل‌هایی که شکار ممنوع است نسل پرندگان و سایر موجودات منقرض شده و به طبیعت آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌شود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان پارس‌آباد نیز در پایان با ارائه گزارشی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی شهرستان پارس آباد سم‌پاشی سنتی محصولات بود که به اکوسیستم آسیب‌های فراوانی وارد می‌شد و در مصرف سم نیز هدر رفت بسیار داشتیم که این معضل با سم‌پاشی هوایی توسط اداره محیط زیست شهرستان پارس‌آباد رفع شد.