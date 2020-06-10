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۲۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰:۲۶

امام جمعه شهرستان پارس‌آباد:

با خاطیان عادت‌کرده محیط‌زیست برخورد جدی شود

با خاطیان عادت‌کرده محیط‌زیست برخورد جدی شود

پارس‌آباد- امام جمعه شهرستان پارس‌آباد گفت: با خاطیان عادت کرده محیط زیست برخورد جدی و قاطعی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام علی اکبر باقری بنابی، عصر امروز در نشستی که با رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان پارس‌آباد در دفتر امام جمعه برگزار شد عنوان کرد: با خاطیان عادت کرده محیط زیست برخورد جدی و قاطعی صورت گیرد تا عبرتی برای دیگر متخلفان باشد.

وی افزود: نباید نسبت به کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند بی تفاوت باشیم بلکه باید با صراحت جلوی آنها را بگیریم و از محیط زیست این موهبت الهی در برابر همه خطرات احتمالی به خوبی حفاظت و نگهداری کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین باقری بنابی با انتقاد از وضعیت محیط‌زیست شهرستان پارس‌آباد اظهار کرد: شهرستان پارس آباد از جهت محیط زیست مشکلات فراوانی دارد که باید به آنها توجه ویژه‌ای شود و به طور اولویت‌بندی به این مشکلات رسیدگی گردد.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات و دغدغه‌های شهروندان آتش زدن کاه بعد از برداشت محصول گندم توسط کشاورزان است، که از این رو بسیاری از مردم که در حاشیه شهر زندگی می‌کند به خاطر دود و آلودگی هوا دچار مشقت می‌شوند که برای رفع این معضل نیز باید تدابیری اندیشیده شود.

وی همچنین با تشکر از زحمات محیط‌بانان عنوان کرد: اگر محیط‌بانان نباشند ساختار کلی طبیعت از هم می پاشد و با شکارهای بی رویه در فصل‌هایی که شکار ممنوع است نسل پرندگان و سایر موجودات منقرض شده و به طبیعت آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌شود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان پارس‌آباد نیز در پایان با ارائه گزارشی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی شهرستان پارس آباد سم‌پاشی سنتی محصولات بود که به اکوسیستم آسیب‌های فراوانی وارد می‌شد و در مصرف سم نیز هدر رفت بسیار داشتیم که این معضل با سم‌پاشی هوایی توسط اداره محیط زیست شهرستان پارس‌آباد رفع شد.

کد مطلب 4946802

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