دادگاه فدرال از اخراج یک نوجوان پناهجو از خاک آمریکا ممانعت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تحت لوای قانونی که در جریان همه گیری ویروس کووید -۱۹ در آمریکا وضع شد، نوجوانان پناهجو از فرصت اقامت در خاک آمریکا محروم می شوند.

با این حال، یک قاضی فدرال در ایالات متحده آمریکا به طور موقت مانع از اخراج یک نوجوان پناهجوی هندوراسی توسط دولت «دونالد ترامپ» شد.

طبق اعلام اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، این نوجوان ۱۶ ساله قرار بود روز چهارشنبه- شش روز پس از ورودش به آمریکا برای پیوستن به پدرش- از خاک این کشور اخراج شود. این اتحادیه همچنین گفت که این نوجوان پس از آنکه شاهد قتل فردی در همسایگی خود بود، از سوی اعضای یک باند تبهکاری مورد تهدید جانی قرار گرفت و برای نجات خود به خاک آمریکا گریخت.

در همین ارتباط، قاضی «امت سولیوان» اواخر روز سه شنبه با صدور حکمی از اخراج این نوجوان توسط دولت آمریکا ممانعت کرد.

بدین ترتیب، این پرونده نخستین چالش حقوقی در برابر دولت آمریکا برای اخراج هزاران کودک مهاجری است که به بهانه همه گیری بیماری کووید -۱۹ و اعلام وضعیت اضطراری در مرزهای آمریکا بلاتکلیف مانده اند.

در مقابل، دولت دونالد ترامپ می گوید که طبق قانون فدرال و برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، مرزها باید به روی پناهجویان- از جمله کودکان- بسته شود.