به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی چهارشنبه شب در نشست خبری در خصوص وضعیت کنونی شیوع ویروس کرونا در استان کرمان گفت: در خصوص بیماری‌های واگیر باید نکات و موضوعات مختلف را کنار هم قرار بدهیم تا بتوانیم به یک نتیجه گیری مطلوب برسیم.

وی اضافه کرد: وجود تعطیلات در اواخر ماه مبارک رمضان، عید سعید فطر همچنین سفرها و برگزاری مراسمات مختلف موجب برگزاری تجمعات و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی شد، درنتیجه آمار ابتلاء در هفته‌های اخیر افزایش پیدا کرد چرا که میزان اپیدمی این ویروس به رفتارهای مردم بستگی دارد.

شفیعی گفت: در گام دوم ما نمی‌توانیم به عقب برگردیم و محدودیت‌های شدید گذشته را اعمال کنیم چرا که هدف از ایجاد این محدودیت‌ها قطع زنجیره سرایت ویروس در جامعه بود اما در شرایط فعلی که این ویروس گسترش و استقرار پیدا کرده است، استفاده از شیوه‌های گذشته موجب قطع کردن این زنجیره نمی‌شود.

وی بیان داشت: در شرایط کنونی افراد باید همانند گذشته به صورت عادی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محل کار خود حضور پیدا کنند، مردم نیز جوانب احتیاط را رعایت بکنند که زنجیره انتقال مجدداً برقرار نشود.

انتقاد از کنار گذاشتن ملاحظات بهداشتی توسط مردم

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اضافه کرد: معمولاً افرادی که در شرایط کنونی شناسایی می‌شوند در برنامه‌های مختلف همچون مراسمات عزا، عروسی، مراجعه به یک اداره که ازدحام در آن بوده است و حضور در جایی که تراکم زیاد بوده است، حضور داشته‌اند که به دنبال این در مراحل بعدی خانواده این افراد درگیر می‌شوند.

وی گفت: این شرایط نشان دهنده این است که میزان ابتلاء در میان خانواده‌ها بیشتر از محیط بیرون است و دلیل آن این است که مردم با تصور اینکه وضعیت اپیدمی بهتر شده است، تعداد بیماران در بیمارستان‌ها کمتر شده، وضعیت آب و هوای نیز تغییر کرده است و با آمدن گرما وضعیت بهتر شده است، برخی از ملاحظات بهداشتی را کنار گذاشته‌اند، فاصله اجتماعی را در میان جمع‌های خود را رعایت نمی‌کنند، همچنین سفرهای خود را دوباره شروع کرده‌اند و در مکان‌هایی حضور پیدا می‌کنند که آلودگی وجود دارد.

وی ادامه کرد: مردم مراقبت نظافت دستان خود نیستند در حالی که همین یک ماه پیش همین افراد بسیاری از پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کردند لذا این عوامل موجب افزایش میزان ابتلای ویروس در استان شده است. از طرف دیگر با این روندی که مردم پروتکل‌ها را به اندازه مطلوب رعایت نمی‌کنند ممکن است دوباره شاهد ادامه این سیر صعودی باشیم در نتیجه ما باید حفاظت و رعایت نکات فردی را بسیار جدی بگیریم.

کرمان در وضعیت هشدار قرار دارد

شفیعی با بیان این مطلب که عمده شهرستان‌های استان زرد و حدود شش شهرستان سفید هستند درنتیجه ما در وضعیت قرمز نیستیم و وضعیت سبز هم نداریم، عنوان کرد: با توجه به وضعیت اقلیم و افزایش ملایمی که در بیماران بستری مشاهده می‌شود همچنین افزایش تعداد فوتی که طی دو هفته اخیر شاهد بودیم، به نظر می‌رسد که ما در وضعیت هشدار قرار داریم، هشدار به این معنا که اگر مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، احتمال اینکه به سمت وضعیت قرمز حرکت کنیم یا اینکه از وضعیت سفید به وضعیت زرد و سپس قرمز حرکت کنیم، بسیار زیاد است.

وی با اشاره به اینکه برخی شهرستان‌هایی که سفید یا زرد هستند همین الان از نظر دانشگاه علوم پزشکی از نظر الگوی انتقال، قرمز هستند و قرمز به این معنا که انتقال به شدت و سریع می‌تواند برقرار بشود، تصریح کرد: در این زمینه چالش‌هایی را با وزارتخانه داشتیم اما در ادامه پس از رایزنی، وزارتخانه این اختیار را به دانشگاه‌ها داده است که استان‌ها اطلاعات خود را در اختیار وزارتخانه قرار داده و نهایتاً نظرات دانشگاه‌ها در رنگ بندی مناطق استان لحاظ شود چرا که استان‌ها به مناطق خود اشراف بیشتری دارند.

امکان تغییر الگوی رنگ بندی استان کرمان از هفته آینده

شفیعی بیان کرد: این کار از این هفته به بعد در سطح استان انجام می‌شود و بر این اساس ممکن است الگوی رنگ بندی استان پس از ارائه گزارش به وزارتخانه تغییر کند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: آنچه که برای ما نگران کننده است، عمدتاً شهرستان‌های جنوبی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مانند رودبار جنوب و قلعه گنج است که این شیوع بیشتر ناشی از رفت و آمدهای خانوادگی و مراسمات است.

وی ادامه داد: در شمال استان کرمان این چند روزه یک مقداری شاهد افزایش آمار در حوزه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان هستیم همچنین تا حدودی شاهد افزایش آمار در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هستیم که عمده آن در منطقه مهمانشهر محل زندگی اتباع اتفاق افتاده است چراکه محیط آن بسته و تراکم جمعیتی بالا است. در این رابطه دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان و همچنین فرمانداری تمهیداتی را اندیشیده‌اند، ورود خروجی‌ها کنترل و قرنطینه انجام می‌شود، افراد علامت‌دار شناسایی شدند تفکیک‌ها در این زمینه انجام شده است بنابراین مقداری از افزایش آمارها در این حوزه است.

شمال کرمان هم از حضور گردشگران استان‌های آلوده بی نصیب نماند

وی با بیان این مطلب که در بخشی از شهرستان‌های سردسیر حوزه استحفاظی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پس از تعطیلات آخر هفته گذشته، گردشگرانی از استان‌های هرمزگان و فارس وارد منطقه شده‌اند و موجب افزایش آمار مبتلایان شده است، اظهار داشت: در منطقه ارزوئیه که شاهد افزایش مبتلایان بودیم، غالباً افراد غیر بومی وارد این منطقه شده بودند لذا اینها مواردی هستند که می‌تواند زنجیره انتقال را در مناطق سفید ما برقرار کنند. همکاران ما در منطقه حضور دارند و وضعیت را رصد می‌کنند اما در مجموع اینها مواردی است که می‌تواند آمار ابتلاء در حوزه و دانشگاه علوم‌پزشکی‌کرمان را بالا ببرد یا ممکن است که با رعایت کردن پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم آمار تغییر نکند.

شفیعی با اشاره به اینکه درصد کمی از بیماران ما که منجر به فوت می‌شوند، ممکن است هیچ‌گونه بیماری زمینه‌ای نداشته باشند، اظهار داشت: به طور کلی الزامی وجود ندارد که شخصی که دارای بیماری زمینه‌ای است، زودتر مبتلا به ویروس کرونا می‌شود و هنگامی که یک فرد بیماری کرونا می‌گیرد هیچ گونه پیش بینی نمی‌توان کرد که این فرد دچار علائم خفیف می‌شود یا اینکه نیاز به بستری دارد یا ندارد چرا که این امر ارتباط مستقیمی با سیستم ایمنی بدن افراد دارد و یا سازگاری‌هایی که ممکن است این ویروس با بدن فرد پیدا کند یا این سازگاری اتفاق نیفتد.

توضیحات علوم پزشکی در خصوص مرگ جوان ورزشکار سیرجانی مبتلا به کرونا

وی اظهار داشت: فردی که دارای بیماری زمینه‌ای است، احتمال ابتلای شدیدتر در وی وجود دارد و امکان بستری در بیمارستان برای وی بیشتر است اما این دلیل نمی‌شود که یک فرد سالم و جوان که این بیماری را گرفت، در بیمارستان بستری نشود لذا ابتلای این بدنساز سیرجانی نیز شامل این شرایط شده است مضاف بر اینکه چون ورزشکار حرفه‌ای بوده و پرورش اندام نیز انجام می داده است، داروها و مکمل‌هایی که استفاده می کرده است، بتوانند شرایط بیماری را تغییر بدهند اما هیچ چیز آن قابل پیش بینی نیست و اینگونه مرگ‌های غیر منتظرانه هم ممکن است اتفاق بیفتد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: کودکان مبتلا به این بیماری دارای فرم خفیف آن هستند اما ممکن است خیلی کم موارد مرگ اطفال را در سراسر کشور داشته باشیم.

وی اضافه کرد: موارد مبتلا به این ویروس را در اداره جات مختلف در سطح استان داشته‌ایم اما ارتباطی با انتقال در محیط اداره ندارد و همانند افراد عادی ساعتی از روز در محل کار هستند و مابقی آن در مکان‌های مختلف قرار دارند لذا متأسفانه این افراد به مسافرت، مهمانی‌ها می‌روند در جای دیگری مبتلا می‌شوند و چون در محیط کار با همکاران ارتباط دارند، اطرافیان این افراد همچون خانواده و همکاران وی مورد بررسی و غربالگری قرار می‌گیرند درنتیجه صرفاً نمی‌توان گفت که محیط کاری موجب انتقال می‌شود.

ازدحام در ادارات دولتی بیش از حد است

شفیعی افزود: جای نگرانی وجود دارد که ازدحام افراد در اداره جات دولتی بیش از حد است و علی رغم رعایت پروتکل‌ها و بحث دورکاری، اما ارباب رجوع رعایت نمی‌کند. یک مشکل عمده در ادارات ازدحام بیش از حد ارباب رجوع است که موجب به هم خوردن پروتکل‌های بهداشتی می‌شود از طرف دیگر برخی از ارباب رجوع‌ها الزامی برای مراجعه حضوری ندارند و می‌توانستند به شیوه‌های دیگری مشکلات خود را برطرف کنند.

وی تصریح کرد: مسئولان ادارات باید میزان تراکم ارباب رجوع خود را مدیریت کنند چرا که مراجعه متعدد ارباب رجوع میزان آلودگی کارمندان را بالا می‌برد در نقطه مقابل مردم نیز باید کارهای بیرون از منزل خود را مدیریت کنند لذا فقط برای انجام کارهای واجب خود مراجعه بکنند و یا زمان مراجعه خود را به ساعتی اختصاص دهند که ارباب رجوع کمتری حضور دارد.