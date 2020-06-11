به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی شامگاه چهارشنبه در مراسم سخنرانی خود در حرم حضرت معصومه (س) با بیان اینکه آیه ۱۷۷ سوره بقره یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین آیات قرآن کریم است، افزود: در این آیه داستانی در خصوص آغاز ورود دین اسلام به مکه آمده که قبله مسلمانان به سمت بیت‌المقدس بود و به طور تقریبی ۱۵ سال این مسئله ادامه داشت و یهودیان مسلمانان را سرزنش می‌کردند، بنابراین قبله مسلمانان به سمت مکه تغییر یافت اما دوباره یهود و مسیحیت شبهات مختلفی مطرح کردند.

وی با بیان اینکه امروزه در فضای مجازی عده‌ای با شبهات خود ذهن جوانان را تخریب می‌کنند، افزود: متأسفانه جوانان فقط شبهه را می‌شنوند اما به دنبال جواب شبهات نمی‌روند.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به ضرورت پایبندی به سه محور اصلی دین اعم از اعتقادات، اعمال و احکام و اخلاقیات، افزود: دین یک مثلث سه‌ضلعی باورها، احکام و اخلاقیات است و اساس دین همین سه محور می‌باشد.

وی دین اسلام را دارای یک سلسله مسائل و یک مجموعه درهم تنیده دانست و تصریح کرد: دین فقط مربوط به نماز و قرآن نیست بلکه مجموعه‌ای از موارد را شامل می‌شود.

حجت الاسلام رفیعی بیان کرد: در آیه ۱۷۷ سوره بقره به اعتقاد به خداوند (توحید)، اعتقاد به قیامت (معاد)، اعتقاد به ملائکه، اعتقاد به کتاب آسمانی و اعتقاد به انبیا به عنوان پنج دستور اعتقادی تأکید شده است و انفاق اموال، ادای زکات و خواندن نماز سه دستور احکامی و به وفای به عهد و صبر در همه حالات نیز به عنوان دو دستور اخلاقی تذکر داده شده است.

وی اعتقاد به امامت را درون اعتقاد به کتاب آسمانی دانست و افزود: کسی که کتاب قرآن را قبول داشته باشد یقیناً امامت را نیز قبول دارد.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: خداوند قبل از مسئله ادای نماز به دو دستور مالی انفاق مستحب و زکات واجب تأکید داشته است.

وی با بیان اینکه با شیوع کرونا برخی از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار گرفتند، افزود: افزایش اجاره‌بهای مسکن، گرانی افسار گریخته و افزایش قیمت لوازم‌خانگی و غیره موجب به وجود آمدن مشکلات مختلفی شده است که با توجه به این شرایط باید ثروتمندان به کمک فقرا بروند.