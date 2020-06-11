سیاوش محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی امروز هوا صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خزری خواهد بود و در اواخر روز شاهد رشد ابرهای همرفتی و در برخی مناطق به ویژه در نواحی مرکزی و جنوب استان همراه با رگبارهای بهاری و رعد و برق خواهیم بود.

وی افزود: اواخر روز جمعه نیز با توجه به شرایط منطقه‌ای و فصلی رشد ابر همراه با رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: طی امروز و فردا نواسانات دمایی قابل ملاحظه‌ای در استان نخواهیم داشت اما هفته آینده افزایش دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

محمدی گفت: آسمان استان همچنان همراه با وزش باد خزری (گاهی تند) پیش بینی می‌شود که غالباً در بعد از ظهرها رگبار باران و رعد و برق در مناطق مرکزی و جنوبی استان حاکم خواهد بود.

وی اظهار کرد: تا اوایل هفته آینده جو استان در قبل از ظهرها همچنان پایدار و خنک خواهد بود اما در بعد از ظهرها در اغلب مناطق استان شاهد افزایش ابر، وزش تندباد لحظه‌ای، تشکیل ابرهای همرفتی و رگبار باران (گاهی توأم با رعد و برق) پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل از احتمال بارش تگرگ در نواحی مستعد خبر داد و توصیه کرد: مردم از برپایی چادر در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از صعود به قله سبلان و ارتفاعات استان اجتناب کنند.

محمدی بیان کرد: با توجه به پیش بینی بارش‌های لحظه‌ای در بعد از ظهرها، احتمال آب گرفتگی معابر در تمامی نقاط استان به ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی استان نیز وجود خواهد داشت.

وی افزود: در بعد از ظهر امروز بر درجه هوا افزوده شده و دمای هوا در مناطق مرکزی استان به ۲۷ درجه خواهد رسید.