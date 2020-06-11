به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیائیان گفت: بر اساس تحلیل آخرین مدل‌های هواشناسی، طی امروز و فردا ۲۳ خرداد ماه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق استان‌های واقع در شمال غرب و سواحل دریای خزر، شرق هرمزگان و جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان رگبار باران، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: حاکمیت این شرایط با احتمال کمتر در ارتفاعات زاگرس شمالی نیز دور از انتظار نخواهد بود.

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه فردا در برخی مناطق استان‌های واقع در شمال غرب و سواحل دریای خزر و ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان و کرمان رگبار رعد و برق گاهی همراه با وزش باد شدید رخ خواهد داد، اظهار کرد: طی روزهای شنبه (۲۴ خرداد ماه) و یکشنبه (۲۵ خرداد ماه) در بیشتر مناطق کشور جوی آرام انتظار خواهیم داشت.

به گفته ضیائیان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب دوشنبه (۲۶ خرداد ماه) در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل رگبار باران، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در ادامه ضمن بیان اینکه طی دو روز آینده در نوار شرقی کشور به‌ویژه منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد، گفت: در بعدازظهر و اوایل فردا شب (۲۳ خرداد ماه) با افزایش سرعت باد در نوار مرزی غرب و جنوب غرب کشور احتمال رخداد باد و گرد و خاک در نوار مرزی جنوب غرب و غرب کشور دور از انتظار نیست.

وی افزود: طی فردا (۲۳ خرداد ماه)، شنبه (۲۴ خرداد ماه) و یکشنبه (۲۵ خرداد ماه) خلیج فارس مواج خواهد بود.

ضیائیان در پایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران فردا (۲۳ خرداد ماه) کمی ابری، در بعدازظهر نیمه ابری گاهی به‌همراه وزش باد با حداکثر دمای ۳۵ و حداقل دمای ۲۳ درجه سانتیگراد و روز شنبه (۲۴ خرداد ماه) صاف و در بعضی ساعات وزش باد با حداکثر ۳۶ و حداقل دمای ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.