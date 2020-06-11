به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نورلان نیگماتولین در پیام تبریک به محمدباقر قالیباف ابراز امیدواری کرد که روابط دوستانه بین قزاقستان و ایران در آینده بیش از پیش تقویت شود.

متن کامل پیام رئیس مجلس پارلمان جمهوری قزاقستان خطاب به رئیس مجلس به شرح زیر است:

جناب آقای محمد باقر قالیباف،

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران

عالی جناب،

انتخاب جنابعالی به سمت رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران را از صمیم قلب تبریک عرض می‌نمایم.

اطمینان دارم که روابط دوستانه بین قزاقستان و ایران در آینده بیش از پیش تقویت خواهد شد.

معتقد هستم پارلمان‌های هر دو کشور که همواره به نفع مردم تلاش می‌کنند، قطعاً سهم قابل توجهی در این راه خواهند داشت.

عالی جناب رئیس محترم، از این فرصت استفاده می‌کنم و برای شما در کار پرمسئولیت تان توفیق و برای مردم دوست ایران پیشرفت آرزومندم.

با بهترین آرزوها

نورلان نیگماتولین

رئیس مجلس پارلمان جمهوری قزاقستان