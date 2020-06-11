مجلس یازدهم باید سرآمد رفع مشکلات اقتصادی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علم الهدی در دیدار با فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سعید محمد اسلامی گفت: به مجلس یازدهم امید داریم که ان‌شاءالله بتواند فضای جدیدی را برای اقتصاد سالم فراهم کند.

وی افزود: باید مراقب بود که نیروهای ولایی در مجلس شورای اسلامی به درستی اولویت‌های کشور را بشناسند و کار کنند تا بتوانند با عمل به وظایفشان، فشار اقتصادی مردم را کم کنند.

امام جمعه مشهد با اشاره به هویت امام رضا علیه السلام در شهر تاکید کرد: متأسفانه مشهد در خطر هجمه‌های گردشگری زیادی می‌باشد که اگر به ظرفیت زیارت امام رضا (ع) به درستی نگاه شود هم هویت شهر حفظ می‌شود و هم نرخ بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: مشکل اصلی ما در برابر تحریم‌ها، مدیریت منابع کشور است و مجلس قوی می‌تواند مشکل مدیریت کشور را برطرف کند

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی پایان تاکید کرد: ان‌شاءالله با فعالیت‌های جهادی شما، نرخ بیکاری بسیار کم شود و بتوانیم در عرصه‌های صادرات حضوری پر رنگ داشته باشیم و مردم شاهد ثبات اقتصادی بیشتری در بخش‌های مختلف کشوری باشند.