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۲۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۰۳

آیت‌الله علم‌الهدی:

مجلس یازدهم باید سرآمد رفع مشکلات اقتصادی باشد

مجلس یازدهم باید سرآمد رفع مشکلات اقتصادی باشد

مشهد ـ نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت:باید مراقب بود که نیروهای ولایی در مجلس به درستی اولویت های کشور را بشناسند و کار کنند تا بتوانند با عمل به وظایفشان، فشار اقتصادی مردم را کم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علم الهدی در دیدار با فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سعید محمد اسلامی گفت: به مجلس یازدهم امید داریم که ان‌شاءالله بتواند فضای جدیدی را برای اقتصاد سالم فراهم کند.

وی افزود: باید مراقب بود که نیروهای ولایی در مجلس شورای اسلامی به درستی اولویت‌های کشور را بشناسند و کار کنند تا بتوانند با عمل به وظایفشان، فشار اقتصادی مردم را کم کنند.

امام جمعه مشهد با اشاره به هویت امام رضا علیه السلام در شهر تاکید کرد: متأسفانه مشهد در خطر هجمه‌های گردشگری زیادی می‌باشد که اگر به ظرفیت زیارت امام رضا (ع) به درستی نگاه شود هم هویت شهر حفظ می‌شود و هم نرخ بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: مشکل اصلی ما در برابر تحریم‌ها، مدیریت منابع کشور است و مجلس قوی می‌تواند مشکل مدیریت کشور را برطرف کند

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی پایان تاکید کرد: ان‌شاءالله با فعالیت‌های جهادی شما، نرخ بیکاری بسیار کم شود و بتوانیم در عرصه‌های صادرات حضوری پر رنگ داشته باشیم و مردم شاهد ثبات اقتصادی بیشتری در بخش‌های مختلف کشوری باشند.

کد مطلب 4946974

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