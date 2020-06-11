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۲۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۰۹

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین:

۵ دستگاه موتور سیکلت قاچاق در قزوین کشف شد

۵ دستگاه موتور سیکلت قاچاق در قزوین کشف شد

قزوین- رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از کشف ۵ دستگاه موتور سیکلت قاچاق به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در قزوین خبر داد.

سرهنگ آرش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی اقدامات اطلاعاتی عوامل اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی نگهداری موتورسیکلت‌های خارجی فاقد مجوز گمرکی بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی مکان نگهداری موتورسیکلت‌های قاچاق و هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از محل تعداد ۵ دستگاه موتور سیکلت قاچاق کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین با اشاره به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ادامه داد: در این خصوص ۲ نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4946981

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