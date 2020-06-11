برخی مسئولین به بهانه قوانین برای تولیدکنندگان مشکل تراشی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از کارخانجات شهرک صنعتی خیرآباد شهرستان ورامین، با بیان اینکه همه در زمینه برطرف کردن مشکلات جامعه و برون رفت از مشکلات مسئولیت و وظیفه داریم، اظهار داشت: برخی مسئولان هر راه حلی برای مشکلات ارائه شود قوانین را بهانه کرده و مشکل تراشی می‌کنند.

وی با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان، بیان کرد: یک مسئول وظیفه دارد وقتی مردم به او مراجعه می‌کنند تا زمان احیای حقوق آنها و حل شدن مشکلات در کنارشان باشد و کارشان را پیگیری کند، اما متأسفانه شاهد هستیم برخی مسئولان کارشکنی کرده و در حالی که می‌توانند گره‌گشای مردم باشند دست از یاری و حمایت مردم و تولیدکنندگان بر می‌دارند.

امام موقت شهرستان ورامین یادآور شد: مسئولان باید برای شنیدن صحبت‌های تولیدکنندگان گوش شنوا داشته باشند؛ مسئولان در میان کارخانجات و تولیدکنندگان قرار گرفته و با شنیدن مشکلات آنها در راستای رفع این مشکلات تمام تلاش خود را به کار ببندند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از مسئولان و مدیرانی که با روحیه جهادی امورات تولیدکنندگان را دنبال می‌کنند تشکر کرد و گفت: همه مسئولان در نظام اسلامی وظیفه دارند که با روحیه انقلابی و جهادی در خدمت کار و تولید باشند.