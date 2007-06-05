پیشرفته ترین دستگاه MRI خراسان در بیرجند راه اندازی می شود

سعید کلباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، این دستگاه را یک از ضروری ترین تجهیزات پزشکی برای تشخیص بیماری های وخیم با شرایط نامساعد دانست و افزود: کادر لازم جهت گذراندن دوره های آموزشی به داخل و خارج از کشور اعزام شده اند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته شهروندان خراسان جنوبی می بایست برای استفاده از این دستگاه به استانهای مجاور اعزام می شدند خاطرنشان کرد : تحمیل هزینه های گزاف ، حوادث جاده ای و تشدید بیماری زمینه از جمله عواملی است که در گذشته به دلیل فقدان این دستگاه گریبان گیر بیماران این استان بود.

کلباسی یادآور شد : خرید این دستگاه با توجه به نیازشدید استان از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مساعدت استاندار خراسان جنوبی با اعتباری بالغ بر 1میلیارد و یکصد میلیون تومان صورت گرفته است.

وی تاکید کرد : علی رغم تمامی فشارهای مالی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سعی نموده با راه اندازی دستگاه MRI در سیستم دولتی، خدمات با کمترین تعرفه در اختیاربیماران قرار گیرد.