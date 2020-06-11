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۲۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۴۵

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران خبر داد:

کشف محموله قاچاق به ارزش ۹۵۰ میلیون ریال در محور گچساران به شیراز

کشف محموله قاچاق به ارزش ۹۵۰ میلیون ریال در محور گچساران به شیراز

یاسوج- فرمانده انتظامی شهرستان گچساران از کشف محموله قاچاق به ارزش ۹۵۰ میلیون ریال از دو دستگاه خودرو در محورگچساران به شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی امامزاده جعفر (ع) این فرماندهی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محور ورودی گچساران به شیراز ایست و بازرسی دایر کردند.

موسوی تصریح کرد: مأموران حین انجام ایست و بازرسی به یک دستگاه خودروی پراید و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آنان را متوقف کردند.

موسوی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها یک دستگاه کولر گازی اسپیلت و تعدادی لوازم خانگی قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۹۵۰ میلیون ریال اعلام کردند، خاطرنشان کرد: در این راستا رانندگان دستگیر و به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران در پایان تاکید کرد: مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان و اخلالگران در امور اقتصادی جز اولویت‌های انتظامی شهرستان است.

وی افزود: اطلاع رسانی به موقع شهروندان در زمینه اعمال مجرمانه به ویژه در بحث کالای قاچاق فضای شهرستان را برای مجرمان ناامن خواهد شد.

کد مطلب 4947065

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