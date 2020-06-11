کشف محموله قاچاق به ارزش ۹۵۰ میلیون ریال در محور گچساران به شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی امامزاده جعفر (ع) این فرماندهی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محور ورودی گچساران به شیراز ایست و بازرسی دایر کردند.

موسوی تصریح کرد: مأموران حین انجام ایست و بازرسی به یک دستگاه خودروی پراید و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آنان را متوقف کردند.

موسوی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها یک دستگاه کولر گازی اسپیلت و تعدادی لوازم خانگی قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۹۵۰ میلیون ریال اعلام کردند، خاطرنشان کرد: در این راستا رانندگان دستگیر و به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران در پایان تاکید کرد: مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان و اخلالگران در امور اقتصادی جز اولویت‌های انتظامی شهرستان است.

وی افزود: اطلاع رسانی به موقع شهروندان در زمینه اعمال مجرمانه به ویژه در بحث کالای قاچاق فضای شهرستان را برای مجرمان ناامن خواهد شد.