کودکان با "بازیهای ایرانی" آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در قالب داستانی برای طیف سنی کودک گرد آوری شده و هشت تصویرگر کار تصویرسازی آن را برعهده داشته اند. سعید انصافی، شراره خسروانی و... از جمله تصویرگران کتاب هستند.

به عنوان نمونه در این اثر بازیهای " اتل متل توتوله " و " گرگم به هوا " و برخی دیگر از بازیهای قدیمی ایرانی در قالب داستان برای کودکان تشریح شده است.

همچنین " غول و دوچرخه " از دیگر آثار احمد اکبرپور برای کودکان است که به زودی با تصویرگری مرتضی زاهدی از سوی انتشارات هیرمند به پیشخوان کتابفروشی ها می آید.

از این نویسنده سال گذشته دو اثر " دختری ساکت با پرنده های شلوغ " با تصویرگری مانلی منوچهری و " اگر من خلبان بودم " با تصاویری از هدی حدادی توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر شد.