بهرام افشاری «بعد از اتفاق» را تجربه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشاری، گلاره عباسی و نیما شعبان نژاد به فیلم «بعد از اتفاق» پیوستند. این فیلم پر بازیگر که به کارگردانی پوریا حیدری مجوز ساخت گرفته است با تهیه کنندگی مشترک کمپانی پی اس فیلم قبرس، کمپانی گریز متری کانادا، کمپانی پل مدیا امریکا و کمپانی ای ای ام یو فلاند ساخته می شود.

فیلم به موضوع آرزوهای یک کودک می پردازد که بنا دارد به تیم پرسپولیس گل بزند. برای همین هم بسیاری از بازیکنان مشهور فوتبال ایران در کنار بازیگران حرفه ای سینمای ایران در این فیلم حضور خواهند داشت و به ایفای نقش خواهند پرداخت.

حسن مصطفوی مجری تولید و مدیر تولید این پروژه اعلام کرد که این پروژه در یک استودیو و در عرض ۷ روز ساخته می شود.

سایر عوامل فیلم عبارتند از: فیلمبردار: علیرضا برازنده، صدابردار: امیر ترابی، تدوین: سارا آهنی، طراحی صحنه: بابک پناهی، مدیر تولید: حسن مصطفوی، دستیار یک: لاله مستوفی و مدیر روابط عمومی: علی پاکزاد.