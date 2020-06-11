دولت سرانه اتباع را به دشت ورامین پرداخت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی ظهر پنج شنبه در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی و مشکلات شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک که با حضور محمدتقی زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و فرمانداران، معاونین، بخشداران و شهرداران ۳ شهرستان ورامین، پیشوا و قرچک و مدیران کل استانی در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان ورامین برگزار شد اظهار داشت: اگر قرار بر ماندن اتباع در دشت ورامین است، دولت باید بخشی از اعتبارات سازمان ملل که از ۵۰ تا ۸۰۰ دلار به تعداد هر نفر است به سه شهرستان ورامین، قرچک و پیشوا پرداخت کند.

نوش آبادی در ادامه با بیان اینکه مشکلات مردم نیاز به دسته بندی و اولویت گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی دارد گفت: معضلات با حرکت و تفکر جهادی قابل حل خواهد بود.

نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های دشت ورامین سبب حرکت رو به جلو منطقه خواهد شد و سه شهرستان دشت ورامین واحدهای مستقلی هستند مه هریک به طور ویژه باید دیده شوند.

وی افزود: جاده آنتنی قرچک به آزاد راه حرم تا حرم باید به صورت جد پیگیری شود چرا که شهرستان قرچک از جنوب شهرستان با بن بست مواجه بوده و نیاز است که شهرستان از جنوب به آزاد راه حرم تا حرم متصل شود.

نوش آبادی اظهار داشت: در ۳ شهرستان دشت ورامین اعتبار پروژه‌های عمرانی را در صورت تصویب پیگیری خواهم کرد و مسئولان اجرایی نیز باید به پنبال اجرایی شدن مصوبات و پروژه‌ها باشند.