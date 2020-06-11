آمار مبتلایان به کرونا در استان فارس از ۷ هزار نفر گذشت

وی ادامه داد: از ۱۶۱ مورد جدید در استان، شیراز ۴۴ مورد؛ لامرد ۱۰ مورد؛ داراب ۷ مورد؛ مرودشت ۶ مورد؛ آباده و ممسنی هر کدام ۴ مورد؛ کازرون و زرین دشت هر کدام ۳ مورد؛ رستم ۲ مورد؛ خرم بید، فیروزآباد، پاسارگاد و بیضا هر کدام یک مورد را شامل میشود و مابقی موارد مربوط به دیگر دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی استان اختصاص دارد.
معاون بهداشت دانشگاه اضافه کرد: متأسفانه ۲ نفر از هم استانیها در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل ابتلاء به کروناویروس جان خود را از دست داد که با این یک مورد جدید، تاکنون آمار موارد فوتی به دلیل ابتلاء به کرونا ویروس در فارس به ۱۱۸ نفر رسیده است.
همتی همچنین آمار بهبودیافتگان بیمارستانی و ایزوله خانگی استان را نیز ۶ هزار و ۸۸ نفر اعلام کرد.
او افزود: تعداد بیماران بستری امروز در بیمارستانها به ۲۶۰ نفر رسیده است و ۲۵ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ نیز در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانهای سطح استان بستری هستند.
معاون بهداشت با تاکید بر اینکه هنوز آمار استان بالاست و در مرحله هشدار هستیم به مردم استان فارس هشدار داد: اگر پروتکلها و دستورهای بهداشتی رعایت نشود ممکن است تبعات زیانباری برای استان به همراه داشته باشد زیرا، ویروس در جامعه در حال چرخش و آسیب رسان است.
دکتر همتی یادآور شد: مردم باید به خاطر حفظ جان سالمندان، افراد دارای بیماریهای زمینهای و افرادی که دچار نقص سیستم ایمنی هستند، نکات بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.
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