غرب به دنبال مخدوش کردن رابطه ایران- افغانستان است

خبرگزاری مهر - گروه بینالملل: تشکلهای فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران صبح امروز پنجشنبه، با برگزاری کنفرانس خبری در مشهد، ابعاد مختلف رویدادهای اخیر مبنی بر جان باختن تعدادی از مهاجرین افغان را بررسی کردند.
سید احمد موسوی مبلغ مسئول خبرگزاری اطلس، دکتر محمدهاشم عصمت اللهی مشاور رئیس جمهور سابق افغانستان و آیتالله هاشمی ارزگانی از علمای برجسته افغانستان به نمایندگی از نهادهای فرهنگی و تشکلهای مهاجرین مقیم ایران در این نشست خبری به گفتگو پرداختند.
نمایندگان مهاجرین، ضمن تاکید بر اهمیت تداوم یافتن وحدت و همدلی میان دو ملت ایران و افغانستان، فضاسازی رسانههای غربی در خصوص رویدادهای اخیر را توطئه ای در راستای اهداف بزرگ و کلان استکباری خواندند.
آنها تاکید کردند که رسانههای وابسته به غرب برای پیاده سازی اهداف بزرگتری که مد نظر دولتهای غربی است دست به بزرگنمایی رسانهای در این خصوص زدهاند و در پس این ماجرا توطئه ای بزرگ علیه جمهوری اسلامی ایران جریان دارد.
نخبگان مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران، روابط دو ملت ایران و افغانستان را همواره مبتنی بر رافت و ایثار خوانده و افزودند که مخدوش سازی این رابطه حسنه و ایجاد سوء تفاهم، یکی از اهدافی است که توسط این پروژهها دنبال میشود.
در این نشست دکتر عصمت اللهی رئیس هیئت مشورتی ریاست جمهوری سابق افغانستان، گفت: رسانههای غربی و شبکههای اجتماعی و همچنین رسانههای وابسته به آمریکا در داخل افغانستان به این مساله دامن زدند. اگر این رویداد را در مقیاس جهانی به قضاوت بنشینیم به این نتیجه می رسیم که در همه این رسانهها یک هدف دنبال میشود و این پوشش خبری را میتوانیم در سه دسته تقسیم کنیم: دسته اول شبکههای معاند و دین ستیز هستند که با نگاه خصمانه به این موضوع پرداختند. دسته دوم رسانههایی بودند که بی طرفانه و بدون پیش داوریها موضوع را بازتاب دادند و دسته سوم رسانههایی بودند که تحت تاثیر رسانههای گروه اول قرار گرفتند.
وی افزود: آمریکا میخواهد نقش جمهوری اسلامی ایران را در مسائل افغانستان کمرنگ کند؛ بنابراین مخدوش سازی روابط در دستور کار آمریکا قرار گرفته است.
مشاور رئیس جمهور سابق افغانستان تاکید کرد: دولت افغانستان باید از مهاجرت غیر قانونی به مرزهای ایران جلوگیری کند. اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان، در تبلیغات انتخاباتی خود وعده ایجاد یک میلیون شغل داد اما امروز فرزندان افغانستان مجبور هستند که به مهاجرت تن دهند.
در این نشست خبری همچنین بیانیه تشکلهای فرهنگی مهاجرین مقیم جمهوری اسلامی ایران قرائت شد.
در بخشی از این بیانیه میخوانیم: بدون شک، حیات اجتماعی انسانها در هیچ برههای از تاریخ بدون حوادث ناگوار فردی و اجتماعی نبوده است؛ حوادثی که برخی از آنها قابل کنترل و پیشگیری و برخی دیگر غیرقابل پیشبینی و پیشگیری هستند.
ولی آنچه پس از یک رخداد، در درجهی نخستِ اهمیت قرار دارد جلوگیری از پیآمدهای سوءِ آن است که این مهم، با تدبیر و مسئولیتپذیری امکانپذیر است. جانباختن شماری از هموطنان افغانستانی در حادثه دلخراش آتش گرفتن خودرو حامل مهاجران در یزد، مردم افغانستان و جامعه مهاجران افغانستانی در ایران را متأثر و متألم ساخت.
این رخدادِ دردناک از ابعادِ مختلفی شایسته بررسی و پیجویی است، اما آنچه قبل از هر موضوعی قابل تأمل است نوع انعکاس ماجرا است که دستمایه افراد مغرض، سودجو و نادان قرار گرفته؛ بدینگونه که این افراد تأکید بیش از حد بر بُعدِ ملیتگرایی و نواختن بر طبلِ دشمنی و کینهتوزی میان دو ملت ایران و افغانستان دارند.
دو کشور افغانستان و ایران پس از سدهها فراز و فرود در روابط سیاسی، در این برهه تاریخی به سطحِ بالایی از روابط دوستانه و حُسنِ همجواری رسیدهاند که شاید در گذشته کمتر شاهد آن بودهایم.
در چنین فضایی، برخی از دشمنانِ هردو کشور تلاش میکنند تا از چنین حوادثی به سودِ مقاصد خود استفاده کرده و بیآنکه به اصل ماجرا و علل و اسباب آن بپردازند، برآنند تا میان دولت و ملت دو کشور اختلاف و دشمنی بیندازند.
بنابراین، در شرایط کنونی سنجیدهترین عمل و مهمترین اقدام، پیشگیری از خدشهدار شدن مناسباتِ همگرایی میان دو دولت و خنثی نمودنِ دسیسهها و حاشیههایی است که هدفِ آن قطعِ ریسمانِ دوستی میان دو ملت است.
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