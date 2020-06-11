خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در سال ۱۹۷۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سوئد اجلاسی را با موضوع انسان و محیط زیست برگزار کرد و به دنبال آن قطعنامه‌ای تصویب و روز جهانی محیط زیست نام‌گذاری شد تا بهانه‌ای باشد برای حفظ و تقویت محیط زیست؛ محیطی که در آن نفس می‌کشیم، غذایی که می‌خوریم و حیات و زندگی ما از طبیعت پیرامون آن است؛ لذا یک تخریب کوچک، آسیب جزئی و یا یک حریق در طبیعت می‌تواند حیات بشریت را به مخاطره بیاندازد.

امسال در حالی هفته محیط زیست را پاس می‌داریم که ویروسی منحوس کرونا زندگی بشری را فلج کرده و این بیماری به طور جامع نشان داد که یک تخریب زیست محیطی چگونه می‌تواند به سیستم‌های حامی زندگی انسانی آسیب برساند.

ظهر امروز پنج‌شنبه، به مناسبت هفته محیط زیست فعالان محیط زیست و تشکل‌های مردم نهادی که در این زمینه فعالیت دارند در سالن کرامت استانداری قم گرد هم آمدند تا درد دل‌های زیست محیطی خود را به مقام عالی استان بیان کنند؛ از توسعه ناهمگون صنعت گرفته تا رشد مجوزهای صدور و بهره‌برداری از معادن و هم‌چنین وضعیت ثروت خدادادی قم که همان دریاچه نمک و بحث حق آبه‌های به حق آن خواسته‌هایی بود که این فعالان از استاندار داشتند.

در ابتدای این نشست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت زیست محیطی استان از مخاطره آمیز بودن محورهای ورودی قم خبر داد و نسبت به توسعه نامتوازنی که در استان در حال انجام است هشدار داد.

سید رضا موسوی مشکینی گفت: در اکثر محورهای ورودی قم مانند کاشان و تهران و هم‌چنین جاده کوه سفید و جاده قدیم اصفهان و اراک با مخاطرات زیست محیطی وجود دارد که باید در کارگروه آمایش استان قم مطرح شود و برای توسعه استان برنامه‌ریزی جامعی داشته باشیم.

وی هم‌چنین به شهرک‌های صنعتی استان هم اشاره و بیان کرد: در طی سال‌های اخیر مجوزهای مختلفی برای این شهرک‌ها صادر شده است و واحدهای متعدد دولتی و خصوصی مجوز لازم را اخذ کردند؛ انتقال و استقرار صنایع در این شهرک‌ها رخ نداده و این امر به عرصه‌های مختلف طبیعی و اکوتوریستی استان ضربه زده است.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، محیط زیست قم با ۵۹ نفر پرسنل در حال اداره است، در صورتی که قم تک شهرستان بوده و یک کلان‌شهر به شمار می‌رود و بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و مناطق تحت مدیریت قم بسیار گسترده است.

وی افزود: به طور کلی این سازمان با این تعداد نیرو فشار مضاعفی را در مسیر خدمت و انجام وظیفه متحمل می‌شود، در حالی که چارت تشکیلاتی ما ۱۵۰ نفر است و با یک سوم آن به خدمت مشغول هستیم.

کارگروه گرد و غبار و ریزگردها

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کارگروه مقابله با گرد و غبار یکی دیگر از بخش‌های مهم است که برای تمامی دستگاه‌های مؤثر، مسئولیت‌هایی دیده شده و سازمان محیط زیست هم جمع بندی کننده گزارش خواهد بود.

وی بیان کرد: اگر در زمینه توسعه استان مسئولان توجهی نداشته باشند توسعه نامتوازن اتفاق می‌افتد و این موضوع باید در کارگروه آمایش مورد توجه باشد، با توجه به اینکه ضریب شهرنشینی در قم بالاست و تمایل این است که صنایع در نزدیک قم باشد، ما را با مسائلی دست به گریبان می‌کند.

به گفته موسوی مشکینی، در حوزه معاونت نظارت که درگیر آلودگی‌ها و سنجش آلایندگی‌ها و نمونه برداری و … است در سال قبل اقداماتی انجام شد، در این باره یکی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی که از مدار خارج شده بود با تأمین اعتبارات و پیگیری به مدار اضافه شد و در حال حاضر سه ایستگاه فعال سنجش آلودگی هوا در قم داریم که آمار و اطلاعات از آن احصاء می‌شود.

چالش قم با پسماندهای دامداری و ضایعاتی‌ها

وی با اشاره به موضوع پسماندهای دامداری‌ها گفت: در اطراف شهر قم با معضلات و مشکلات زیادی همچون پسماند دامداری‌ها و گاراژهای ضایعاتی و فعالیت نامتناسب همراه با آلودگی محیط زیست مواجه هستیم که پایش می‌شود و با اخطار و پیگیری قضائی و حقوقی امیدواریم به زودی مرتفع شود و شاهد وضعیت مطلوب‌تری در این زمینه باشیم.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، موضوع دیگر تعیین مکان برای پسماندهای صنعتی و ویژه است که سال قبل با پیگیری متعدد یک محدوده‌ای را به عنوان محل دفن پسماند صنعتی و ویژه تعیین و کاربری آن مشخص و در شورای برنامه‌ریزی مصوب شد و در مرحله واگذاری به متولیان است.

در زمینه پسماندهای صنعتی ورود خوبی نداشتیم

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم نیز در این جلسه گفت: با همکاری که بین اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان و سایر ارگان‌ها وجود دارد حوزه فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی در کنار رعایت مسائل زیست‌محیطی با کمترین آسیب در حال پیگیری و شکوفایی است.

محسن بهشتی افزود: با وجود حرکت‌های خوبی که در زمینه تفکیک زباله‌ها داشتیم اما هنوز در زمینه پسماندهای صنعتی ورود خوبی نداشته‌ایم و برای رسیدن به اهداف مد نظر یک راه طولانی داریم.

وی افزود: امیدواریم با تصمیمات درست مدیریت پسماند و همکاری مردم شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه بوده تا با آسیب کمتر محیط‌زیست مواجهه باشیم.

معاون استاندار قم با اشاره به بحث معادن بیان کرد: مسائل و چالش‌های معادن در استان علاوه بر شورای عالی معادن به دستور استاندار قم در کمیته‌ای ذیل این شورا بررسی‌شده و در صورت نیاز بازدیدهای لازم به عمل می‌آید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم توسعه فضای سبزی شهر قم را نیز اقدامی در جهت بهبود کیفیت‌های زیست‌محیطی شهر قم عنوان کرد و ادامه داد: اقدامات شهرداری با رعایت حساسیت‌های کمیسیون ماده ۵ جهت عدم تغییر کاربری فضای سبز و واگذاری اراضی با کاربری فضای سبز با حفظ مالکیت دولتی نیز قابل‌توجه است.

بهشتی ادامه داد: با توجه به بارندگی‌های دو سال گذشته دریاچه‌ها و تالاب‌های استان قم شرایط مطلوبی دارد و امیدواریم بتوانیم از این سرمایه‌های خدادادی صیانت کرده و شرایط مطلوب آن‌ها را حفظ کنیم.

گفتنی است، در این نشست فعالان حفاظت محیط زیست از توسعه ناهمگون صنایع، صدور مجوزهای معادن در کنار مناطق مهم طبیعی و گردشگری، توجه به حق آبه‌ها و دریاچه نمک و هم‌چنین بر توجه به ریزگردها تأکید کردند.