همایش "تاریخ تمدن اسلام در آسیای میانه" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی (ارسیکا) در ترکیه وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی با همکاری آکادمی مطالعات شرق در وزارت فرهنگ و علوم قزاقستان همایش بین المللی " تاریخ تمدن اسلام در آسیای میانه" را برگزار می کند.

شرکت کنندگان در همایش "تاریخ تمدن اسلام در آسیای میانه" دستاوردهایی در زمینه های اندیشه، علوم مختلف، ادبیات، هنر، فرهنگ، تأثیرگذاری و تأثرپذیری آنها با تمدنهای دیگر را در منطقه بررسی می کنند.

مهمترین مراحل توسعه و پیشرفت فرهنگ، تمدن و میراث اسلامی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

موضوعاتی چون عناصر تاریخی و فلسفی میراث اسلامی در آسیای میانه، تاریخ اسلام در آسیای میانه، تأثیر پذیری و تأثیرگذاری بر فرهنگهای محلی، هنر اسلامی در آسیای میانه، فرهنگ اسلامی در آسیای میانه و چگونگی توسعه علوم مختلف و دین در این منطقه مورد بررسی قرار می گیرد.

این همایش که با مشارکت علما، اندیشمندان و استادان تمدن اسلامی برگزار می شود، فرصتی برای بررسی و ارزیابی تحقیقات و مطالعات علمی درباره تمدن و فرهنگ اسلام در آسیای میانه و مناطق مجاور آن است.