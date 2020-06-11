به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری شامگاه پنجشنبه در مراسم آغاز هفته صنایعدستی به میزبانی میراث فرهنگی شاهرود بابیان اینکه در حوزه صنایعدستی این شهرستان یک هزار و ۷۰۰ هنرمند دارد، ابراز داشت: شاهرود با ۴۸ رشته صنایعدستی فعال، دارای ۱۳ اثر هنری آن اصالت دار است.
وی بابیان اینکه شاهرود ۱۵۲ اثر ثبتشده ملی و یک اثر جهانی دارد، افزود: ۶۳ تپه تاریخی، ۷۴ محوطه باستانی، هشت منطقه نمونه گردشگری و هشت روستای هدف گردشگری از جمله دارایی ارزشمند این شهرستان به شمار میرود که باید به این ظرفیت بیش از پیشپرداخته شود.
لزوم تداوم آموزش صنایع دستی
فرماندار شاهرود بابیان اینکه یکی از مشکلات این شهرستان عدم معرفی جاذبههای گردشگری، تاریخی و طبیعی آن است، ابراز داشت: علت کمتر شناخته شدن شهرستان نیز از همین سبب است که با توجه به سرمایه بزرگ موجود در آن میبایست با همدلی بین رسانهها به معرفی هر چه بیشتر آن کمک کرد.
فخری با تاکید بر اینکه آموزش در حوزههای صنایع دستی باید تداوم داشته باشد، تصریح کرد: با راهاندازی آموزشگاههای خصوصی و ترغیب و تشویق افراد میتوان آموزش را به نسل بعد انتقال دهیم.
وی بابیان اینکه بحث بازاریابی، فروش، تبلیغات و معرفی صنایعدستی باید پیگیری مجدانه شود، افزود: کارایی و توانمندی مدیران و همچنین پرداختن به اولویتهایی نظیر گردشگری صنایعدستی، کشاورزی و صنایع در دستور کار قرار دارد که اگر مدیری از آن کوتاهی کند از اعتبارات نیز بیبهره خواهد بود.
کرونا در شاهرود رو به وخامت
فرماندار شاهرود بابیان اینکه شرایط کرونا هنوز به قوت خود باقی است، ابزار داشت: طی دو روز گذشته نتیجه آزمایش کرونا ۱۵ نفر ۲۴ ساعت اول و ۱۳ نفر شب گذشته مثبت اعلام شد که باید محدودیتها و فاصلهگذاری اجتماعی بهدقت رعایت شود.
فخری با یادآوری اینکه اغتشاشات گرانی بنزین، شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، سقوط هواپیما و انتخابات را تازه پشت سر گذاشتیم که کرونا پدیدار شد، تصریح کرد: شاهرود بعد از قم و رشت در وضعیت نامساعدی قرار داشت که با رعایت محدودیتها و رعایت مردم اوضاع شاهرود سفید شد.
وی بابیان اینکه وضعیت سفید شاهرود از نظر کرونا رو به زردی است، افزود: علیرغم همه تفاسیر تنها راه برونرفت از بیکاری تلاش مضاعف در پرداختن به اولویتهای شاهرود است که این مهم جز با همدلی یکدیگر میسر نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست جمعی از فعالان صنایعدستی شاهرود مورد تقدیر قرار گرفتند.
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