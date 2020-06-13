سطح کیفی دولت الکترونیک در استان زنجان خوب نیست

ابوالفضل خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بحث دولت الکترونیک یکی دیگر از مواردی است که در اولویت اداره‌کل بازرسی استان زنجان قرار دارد، گفت: معتقدیم این موضوع و جایگاه فعلی دولت الکترونیک، زیبنده استان زنجان نیست.

سرپرست اداره‌کل بازرسی استان زنجان با اشاره به اینکه استان زنجان در سال‌های قبل به عنوان پایلوت دولت الکترونیک انتخاب شده بود، عنوان کرد: امروز این سطح از کیفیت دولت الکترونیک در استان زنجان زیبنده نیست و به نظر می‌رسد که با تهدیدی که امروز با عنوان کرونا جامعه را در بر گرفته، بحث دولت الکترونیک یک بحث جدی به شمار می‌رود.



خمسه با یادآوری اینکه هر یک از برنامه‌های این اداره‌کل یک پیوست دولت الکترونیک نیز خواهد داشت، گفت: همکاران ما در حوزه فناوری اطلاعات، موضوعاتی را مطرح خواهند کرد تا بتوانیم تأثیرگذاری خوبی را طی سال‌جاری در حوزه دولت الکترونیک نیز داشته باشیم.

اولویت امروز افزایش مطالبه‌گری مردم است

سرپرست اداره‌کل بازرسی استان زنجان با بیان اینکه اداره‌کل بازرسی استان برای پیشبرد اهداف خود در بخش‌های مختلف، اولویت‌بندی‌هایی را انجام داده و بر اساس این اولویت‌بندی‌ها پیش می‌رود، گفت: یکی از این رویکردها، افزایش میزان مطالبه‌گری مردم است، این در حالی است که امر آمار حاکی از پایین بودن میزان این مطالبه‌گری در استان است.



وی با یادآوری اینکه بیشترین مباحث حوزه بازرسی طی سال گذشته در حوزه مدیریت شهری بود، افزود: امیدواریم بتوانیم با رویکرد جدیدی که در حوزه مدیریت شهری به وجود آمده است، به رشد بهتری دست پیدا کنیم.

سرپرست اداره‌کل بازرسی استان زنجان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور یک دستگاه برنامه‌ریز و برنامه‌پذیر است، تصریح کرد: این بدان معنی است که هر ساله بدون برنامه‌ریزی امکان اجرای مقدمات و موخرات کار و سایر برنامه‌ها فراهم نیست.

خمسه ادامه داد: اداره‌کل بازرسی استان برنامه‌های خود در سال‌جاری را متناسب با سیاست‌ها و راهبردهایی که به صورت ملی اعلام می‌شود و نیز بر اساس سایر دغدغه‌هایی که در سطح کلان و در استان زنجان وجود دارد، برنامه‌ریزی می‌کند.

سرپرست اداره‌کل بازرسی استان زنجان با اشاره به اینکه امروز همه برنامه‌های این اداره‌کل به تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده است، اظهار کرد: اولویت این برنامه‌ها بیشتر با شاخص‌های مبارزه با فساد در حوزه رفع موانع تولید، جهش تولید، بحث‌های اقتصادی، مباحث مدیریت شهری و بحث‌های پزشکی که امروز مطرح و متأسفانه دامن‌گیر جامعه ما است، بوده است.

هشت هیئت بازرسی با ابلاغ‌های صادره در محیط‌های بازرسی حضور دارند

خمسه یادآور شد: در حال حاضر نیز تعداد هشت هیئت بازرسی با ابلاغ‌های صادره در محیط‌های بازرسی حضور داشته و کارهای بازرسی را انجام می‌دهند.



وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور صرفاً به دستگاه‌هایی ورود پیدا می‌کند که ارتباط دولتی داشته، از سهام دولتی برخوردار بوده و یا به هر طریقی دولت بر آن‌ها نظارت داشته باشد، افزود: بنابراین غالب شرکت‌هایی که در استان در قالب شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند، طبق مقررات هیچ‌گونه نظارتی نباید توسط سازمان بازرسی بر آن‌ها صورت گیرد.



خمسه تصریح کرد: با این وجود، یک ورود جدی در رابطه با اینکه دستگاه‌های اداری و اجرایی چه میزان نسبت به برنامه‌ها، موانع و محدودیت‌های مربوط به حوزه صنعت اشرافیت داشته و چه اقداماتی انجام می‌دهند و آیا این موانع مرتفع می‌شود یا نه، پیدا کرده‌ایم.



سرپرست اداره‌کل بازرسی استان زنجان با یادآوری اینکه اداره‌کل بازرسی استان زنجان طی سال گذشته چند برنامه قابل قبول را انجام داد که بخشی از آن به صورت ملی و بخشی هم در سطح استانی بود، ادامه داد: یکی از این برنامه‌ها در حوزه معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت بود که آثار خوبی نیز در استان داشت.



خمسه اظهار کرد: بیشترین تاکید ما در این زمینه این است که مسئولان بتوانند حاذق‌تر در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کرده و تاثیرگذاری خوبی را برای حوزه صنعتی و معدنی و نیز بازارها و کسب و کارها داشته باشند.



وی در ادامه، بیشترین دغدغه صنایع استان در شرایط کنونی را مربوط به مشکلات این بخش با شبکه بانکی دانست و خاطرنشان کرد: اداره‌کل بازرسی استان نظارت‌های ویژه‌ای را در این زمینه در دستور کار خود قرار داده است. همچنین در بحث صدور مجوزها نیز جزو تکالیفی است که این اداره‌کل امسال پیگیری آن را در دستور کار خود قرار داده است.