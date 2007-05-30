نتیجه بازی برابر مکزیک اهمیتی ندارد / بهترین های این بازی را به جام ملتهای آسیا می بریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی پیش از سفر به مکزیک با بیان این مطلب افزود: در سفر به مکزیک و رویارویی با تیم ملی فوتبال این کشور تنها سنجش توان بازیکنان را مدنظر قرار می دهیم و نتیجه بازی برایمان اهمیت چندانی ندارد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان ساخت: ما برای حضور درمسابقات جام ملت های آسیا نیاز به 23 بازیکن همسطح با توانایی های یکسان داریم، زیرا فشاردراین مسابقات به حدی است که تنها با تنظیم توان بازیکنان می توانیم شانس موفقیت خود را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: گرمای هوای مالزی به حدی است که توان بازیکنان در طول جام ملت های آسیا تحلیل می رود. با این شرایط باید دو تیم با توانایی های یکسان داشته باشیم که با تکیه بر نیروی جوانی، قوای جسمانی خود را تا روز پایانی مسابقات حفظ کند.

قلعه نویی اذعان داشت : قالب بازیکنانی که تیم ملی را در سفر به مکزیک همراهی می کنند از بهترین های لیگ ایران و بازیکنان جوانی هستند که کمتر تجربه حضور در بازی های ملی را دارند. با سنجش عیار آنها در دیدار دوستانه برابر مکزیک سعی می کنیم بهترین ها را با خود به مسابقات جام ملت های آسیا ببریم.