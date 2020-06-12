اعلام وضعیت هشدار در لرستان/ روند ابتلا به کرونا رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه جمعه در جلسه ویژه با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و متخصصین بیماری کرونا در لرستان با اشاره به وضعیت نامناسب استان از نظر شیوع ویروس کرونا، گفت: متأسفانه شرایط استان شرایط مطلوبی نیست و روند ابتلاء و شیوع ویروس کرونا رو به افزایش است.

وی با اشاره به پیش‌بینی متخصصین دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر اینکه در روزهای آینده احتمال شرایط بحرانی وجود دارد، گفت: در حال حاضر استان لرستان در وضعیت کاملاً هشدار قرار دارد و لازم است هم بیماران و هم مردم و همه دستگاه‌های اجرایی این وضعیت را مورد توجه قرار داده و جوانب بهداشتی را رعایت کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی، گفت ممکن است به شرایطی برسیم که ظرفیت بیمارستان‌ها تکمیل شده و مشکلات بیشتری برای ما به وجود بیاید بنابراین از همه مردم درخواست می‌کنیم با رعایت بهداشت فردی و موارد بهداشتی از ازدحام و تجمع تا جایی که می‌توانند خودداری کنند تا این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم.