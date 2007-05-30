۹ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۳

علوم فضا

حلقه "B" زحل از دو حلقه دیگر متراکم تر است

نتایج تحقیقات ستاره شناسان نشان می دهد، حلقه "بی" سیاره زحل چگال ترین و فشرده ترین حلقه این سیاره است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون اعتقاد بر این بود که حلقه های "ای"، "بی" و "سی" این سیاره از نظر جرم، چگالی و حجم یکسان هستند اما رصدهای اخیر کاوشگر کاسینی نشان می دهد که حلقه "بی" از دو حلقه دیگر متراکم تر است.

به کمک ابزارهای کاسینی رفتار نور خورشید در اثر برخورد به حلقه "بی" بررسی شد و ستاره شناسان موفق شدند با استفاده از این بررسی ها مدل سه بعدی و چگالی ماده ای که تشکیل دهنده این حلقه است را گسترش دهند. در این مطالعات مشخص شد که ماده تشکیل دهنده این حلقه بطور واحد در تمام حلقه گسترده نشده و درقسمت هایی فضای خالی از ماده نیز وجود دارد.

بر اساس گزارش پایگاه خبری ناسا، نیروی جاذبه در بلوک های بین 30 تا 50 متری  ماده این حلقه متفاوت است. این بلوک ها عمر طولانی ندارند و پس از مدتی تغییر شکل می دهند. کشف جدید کاوشگر کاسینی اثبات می کند که برخلاف مدل قبلی، جرم ساختارهای زحل با خود سیاره برابر نیست و حتی می تواند به دو برابر جرم آن برسد.

