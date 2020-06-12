  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۲:۰۱

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان خبر داد:

برگزاری انتخابات مجامع جمعیت هلال‌احمر در ۹ شعبه لرستان

برگزاری انتخابات مجامع جمعیت هلال‌احمر در ۹ شعبه لرستان

خرم‌آباد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال‌احمر در ۹ شعبه در سراسر لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر لرستان ۲۳ خردادماه ۹۹ از ساعت ۹ صبح در تمامی ۹ شعبه استان آغاز شد و افراد واجد الشرایط به نامزدهای منتخب خود رأی دادند.

وی افزود: اعضای داوطلب با حضور پرشور و به موقع خود نقش پررنگی از خود در برگزاری انتخابات نشان می‌دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان تصریح کرد: در این دوره مجامع شهرستانی برای انتخاب اعضای شورای اجرایی و بازرسی با هم به رقابت می‌پردازند.

رضایی گفت: انتخابات با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی با استفاده از وسایل و تجهیزات، رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا برگزار شد.

وی از جوانان، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر استان که جمعیت را تشکیل می‌دهند و در تمام لحظات همراه و یار و یاور هلال احمر هستند تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 4947818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها