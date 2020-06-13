تراب محمدی که به عنوان دبیر پویش رحمت از زمان شیوع ویروس کرونا فعالیت داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام مطلب فوق افزود: از اول ماه مبارک رمضان در سه مرحله اقدام به توزیع بسته‌های غذایی کردیم که چهارمین مرحله آن نیز در حال انجام است و در کل بالای ۳۴ هزار بسته غذایی تنها در قالب پویش رحمت توزیع شده است.

او ادامه داد: علاوه بر این در دیگر مراکز خیریه مثل مرکز مدافعین سلامت که انجمن‌های اسلامی در آنجا نیز ورود کرده از طریق جذب کمک‌های خیریه اقدام به توزیع بسته‌های غذایی کردند، به عبارتی دو سوم بسته‌ای غذایی در پویش رحمت و مابقی در آن مراکز توزیع شده است.

دبیر اجرایی پویش رحمت، با اشاره به ضرورت تشکیل پویش رحمت خاطرنشان کرد: با پیشنهاد شهردار تبریز و مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان، پویشی تحت عنوان پویش رحمت با هدف کمک به معیشت آسیب‌دیدگان از کرونا تشکیل یافت که از خیرین بنام شهر تبریز بهره بردیم که از صندوق مستمندان و جمعیت نوبر و دیگر معتمدین شهر گرد هم آمده و حساب‌هایی مشترک افتتاح و شماره‌های آنها به مردم و خیرین اعلام شد و کمک‌هایی صورت گرفت.

او یادآور شد: بعد از اینکه ضدعفونی و گندزدایی شهر به نوعی سازماندهی شد، به این نتیجه رسیدیم که امروز افرادی هستند که معیشت آنها با مشکل مواجه شده و دلیل آن مصوبه ستاد ملی کرونا برای تعطیلی و پیشگیری از شیوع این بیماری و کنترل آن بود که قطعاً وقتی این مشاغل تعطیل می‌شود یک عده که اندوخته‌ای برای تهیه مایحتاج خود ندارند، بیکار می‌شوند.

محمدی با اشاره به بحث توزیع بسته‌های غذایی عنوان داشت: مسئله بعدی ما در پویش رحمت پس از جمع‌آوری کمک‌های مردمی، بحث توزیع بسته‌های غذایی بود که مقرر شد این بسته‌ها از طریق اتحادیه انجمن‌های اسلامی صورت پذیرد.

او ادامه داد: ما در شهر تبریز در ۷۶۵ مسجد، انجمن اسلامی داریم که به صورت مویرگی در تمام محلات شهر تبریز بوده و آشنا به مردم و اصناف آن هستند و با رتق و فتق امور در محلات تبریز آشنایی کامل دارد.

او در ادامه یادآور شد: ما طی جلسه‌ای توجیهی که برای مسئولان انجمن‌های اسلامی و نواحی آنها برگزار کردیم، نحوه شناسایی افراد نیازمند آسیب دیده از کرونا را آموزش دادیم که در مرحله اول ۲۴ هزار خانواده در این طرح شناسایی شد؛ و پس از احراز هویت آنها توسط کمیته امداد و بهزیستی، افرادی که تحت حمایت مراکز دولتی و غیردولتی بودند، غربالگری شد و مابقی افراد، برای توزیع بسته‌های پویش رحمت که شامل ۱۳ قلم جنس خوراکی است، معرفی شدند.

دبیر اجرایی پویش رحمت تأکید کرد: نیروهای جهادی که در قالب بسیج و انجمن‌های اسلامی با همدلی سعی کردند تا جایی که امکان داشت حداقل برای هر خانواده نیازمند، یک بسته غذایی اهدا شد که در کل به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد تومان توسط نیروهای جهادی توزیع گشت.

او با اشاره به دیگر فعالیت‌های انجمن‌های اسلامی متذکر شد: انجمن‌های اسلامی مساجد در کنار بسیج مردمی اقدام به تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده و توزیع بین مردم کردند که کارکرد خدماتی و اجتماعی انجمن‌های اسلامی همانند اوایل انقلاب نشان داده شد.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: انجمن‌های اسلامی مساجد کارکرد خدماتی، اجتماعی و فرهنگی خود را از اوایل انقلاب حفظ کرده‌اند و در مواقع بحرانی و یا حوادث غیرطبیعی، پای کار می آیند و در صورت بروز هر کدام از این حوادث، مشارکت‌های مردمی را جمع آوری کرده و در اختیار مردم آسیب دیده قرار می‌دهند.