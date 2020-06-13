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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۷:۳۰

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع)ایلام:

۴۳ واحد مسکونی در منطقه محروم «هلیلان» افتتاح می شود

۴۳ واحد مسکونی در منطقه محروم «هلیلان» افتتاح می شود

ایلام-فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع)ایلام با اشاره به مشارکت سپاه استان در محرومیت زدایی در مناطق مختلف استان، گفت: ۴۳ واحد مسکونی در منطقه محروم هلیلان افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی عصر جمعه در جریان سفر به هلیلان اظهار کرد: سپاه علاوه بر ایجاد و برقراری امنیت در راه عمران و توسعه کشور برای رسیدگی به مردم و محرومیت زدایی از کشور در کنار دولت است.

وی یادآور شد: اگرچه محرومیت زدایی برعهده دولت است اما در این مهم سپاه احساس وظیفه کرده و خود را یاریگر دولت می‌داند.

سردار شاکرمی اظهارکرد: اجرای طرح‌های محرومیت زدایی استمرار جهاد سازندگی در اوایل انقلاب است و برای جبران عقب ماندگی‌ها در شهرستان هلیلان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: به مناسبت سالروز آزادسازی مهران، ۴۳ واحد مسکونی محرومان در هلیلان افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 4947834

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