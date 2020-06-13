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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۷:۳۵

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام:

همه مددجویان فاقد مسکن هلیلان صاحب خانه می شوند

همه مددجویان فاقد مسکن هلیلان صاحب خانه می شوند

ایلام-مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: همه مددجویان فاقد مسکن هلیلان تا پایان امسال صاحب خانه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد عصر جمعه در پایان سفر یکر وزه خود به شهرستان هلیلان در یک گفتگوی رسانه‌ای اظهار کرد: همه مددجویان فاقد مسکن هلیلان تا پایان امسال صاحب مسکن می‌شوند.

وی افزود: در سه سال اخیر تعداد ۱۷۴ واحد مسکونی برای مددجویان این شهرستان احداث شده که در این زمینه ۶۱ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت هزار و ۳۹ مورد لوله کشی گاز با اعتبار ۲۲ میلیارد ریال و ۲۰۰ مورد سرویس بهداشتی و حمام با اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای مددجویان کمیته امداد این شهرستان ساخته شده است.

موسی نژاد اضافه کرد: ۸۰ درصد اهالی روستای «ورمله» هلیلان تحت پوشش کمیته امداد ایلام هستند.

کد مطلب 4947837

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