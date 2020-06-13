نباید به افتخارات سوریان اکتفا کرد/ کسب رای نیاز به «لابی» دارد

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش فدراسیون کشتی در اقدامی قابل پیش‌بینی و سنجیده، حمید سوریان را به‌عنوان نماینده رسمی ایران برای حضور در انتخابات هیات رئیسه به اتحادیه جهانی کشتی معرفی کرد. بدین ترتیب فدراسیون کشتی با توجه به سوابق ارزشمند و طلایی حمید سوریان در رقابتهای جهانی و المپیک و همچنین محبوبیت بین المللی او، چنین تصمیمی گرفت تا شاید این قهرمان ملی بتواند در هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی صاحب کرسی شود.

اما واقعا می‌توان افتخارات ارزشمند حمید سوریان را تضمینی برای موفقیت او در انتخابات اتحادیه جهانی کشتی محسوب کرد؟ تجربه نشان داده انتخابات هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی همواره با لابی‌های پشت پرده کشورهای صاحب نام کشتی همراه است و هیچگاه نمی توان بدون سرمایه گذاری‌های مختلف مالی و مراودات دیپلماتیک به جمع اعضای هیات رئیسه راه یافت. دقیقا مثل عوامل و اتفاقاتی که در انتخابات سال ۲۰۱۴ در ناکامی امیررضا خادم برای کسب کرسی کاملا مشهود بود، اما چندی بعد رسول خادم توانست با استفاده بیشتر از لابی‌های انتخاباتی در رسیدن به کرسی در اتحادیه جهانی موفق عمل کند.

بر این اساس فدراسیون کشتی باید علاوه بر تکیه بر داشته‌های ارزشمند جهانی و المپیک سوریان برای تضمین نسبی موفقیت این قهرمان، برنامه و اقدامات ویژه ای را هم در دستور کار قرار دهد. تمهیداتی که فدراسیون می‌تواند با انجام آن، ضمن تقویت روابط با کشورهای بانفوذ کشتی و لابی با کشورهای دوست و صاحب رای، زمینه راهیابی سوریان به هیات رئیسه را هموارتر سازد. در این خصوص می توان به اظهارات اخیر حمید سوریان هم اشاره کرد که معتقد است: «برای انتخاب شدن در هیات رئیسه باید لابی‌های چند ساله و گسترده‌ای را انجام داد. اما امیدوارم در نهایت به این کرسی مهم دست پیدا کنیم تا کشتی ایران بتواند با استفاده از این کرسی صاحب امتیازات ویژه‌ای در کشتی دنیا شود و جدا از آن بتوانیم برای کشتی‌گیران کشورمان احقاق حق کنیم.»

طبق برنامه قرار است انتخابات هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی، شهریورماه سال جاری در حاشیه رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در صربستان برگزار شود. هرچند که شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی تمامی رویدادهای رسمی کشتی در سطح جهان شده و به احتمال فراوان، انتخابات هیات رئیسه هم به تعویق خواهد افتاد. در نتیجه فدراسیون کشتی کشورمان نباید به سادگی این فرصت را از دست دهد و بهتر است با اقدامات ویژه دیپلماتیک و تمهیدات لازم، زمینه موفقیت سوریان را مهیا کند.

آنچه مسلم است حمید سوریان با داشتن یک مدال طلای المپیک و ۶ مدال طلای کشتی فرنگی جهان در ویترین افتخاراتش، بخشی از مسیر موفقیت در انتخابات پیش رو را طی کرده و حالا نوبت فدراسیون کشتی است که باید نقشه و برنامه ویژه ای را برای موفقیت این قهرمان ملی، تدوین و اجرایی کند.