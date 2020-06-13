به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که استقلالی‌ها به شدت به دنبال تهیه کردن مبلغی در حدود ۱۶ میلیارد تومان برای پرداخت به بویان و شفر هستند تا خطراتی مثل کسر امتیاز، بسته شدن پنجره نقل و انتقالات و سقوط به دسته پایین‌تر آنها را تهدید نکند، متوجه می‌شوند احتمال صادر شدن حکم جلب احمد سعادتمند برای امروز وجود دارد.

مدیران کارگزار اول استقلال که از عقد قرارداد این باشگاه با کارگزار دیگری بسیار عصبانی هستند، بعد از متوقف شدن پرداختی‌های کارگزار دوم به باشگاه، این بار مستقیماً از احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه نیز شکایت کرده‌اند.

در شکایتی که کارگزار اول طرح کرده به احمد سعادتمند ۵ روز فرصت حضور در شعبه بازپرسی داده شده بود که با پایان یافتن این فرصت (روز پنجشنبه گذشته)، احتمال صدور حکم جلب وی وجود دارد.

این اتفاقات در شرایطی به وقوع پیوسته که باشگاه استقلال با دو ضرب‌الاجل از سوی فیفا برای پرداخت مطالبات بویان و شفر مواجه است و باید حدود نهصد هزار دلار برای پرداخت به این دو طلبکار تهیه نماید.