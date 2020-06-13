۴۴ طرح کشاورزی درچهارمحال و بختیاری بهره برداری می شود

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۴ طرح کشاورزی در چهارمحال و بختیاری بهره برداری می‌شود، اظهار کرد: این میزان طرح با اعتبار یک هزار میلیارد ریال تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: یک هزار و ۲۰۰ خانوار با افتتاح این تعداد طرح از مزایای آن بهره مند می‌شوند.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: این طرح‌های در بخش‌های کشاورزی، دامداری، شیلات، توسعه تجهیزات آبیاری نوین، طرح‌های آبیاری و… است.

وی ادامه داد: توسعه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری از مهمترین برکات انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: به برکت انقلاب اسلامی این استان هم اکنون استان برتر کشور در تولید ماهی سردآبی و بادام است.