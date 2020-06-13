به گزارش خبرنگار مهر، جواد حق لطفی صبح شنبه در نخستین نشست سال ۹۹ کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان قزوین که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد اظهار کرد: تردد ناوگان حامل مواد خطرناک از داخل تونل‌ها و به تبع آن احتمال وقوع سوانح و تصادفات در آنها علاوه بر تبعات سنگین و جبران ناپذیر جانی و زیرساختی به انسداد طولانی مسیر و اخلال در جریان ترافیک به ویژه در محورهای شریانی، سختی دسترسی و امدادرسانی منجر می‌شود از این رو اتخاذ تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه در این خصوص ضروری است.

وی با بیان اینکه وظیفه حمل مواد خطرناک از لحاظ استاندارد بسیار مهم است اضافه کرد: باید نظارت‌های ویژه برای تردد این تانکرها بویژه در طرح‌های خاص ترافیک لحاظ شود.

حق لطفی ادامه داد: در این راستا پیشنهاد می‌شود با تشکیل تیم‌های بازرسی مشترک با عضویت نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مدیریت بحران استانداری، شرکت شهرک‌های صنعتی، پلیس راه، آتش نشانی، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از ناوگان و شرکت‌های تولیدی مواد خطرناک بازدیدهای مستمر انجام شود.

وی، برگزاری دوره آموزشی حمل مواد خطرناک، ابلاغ به تمام شرکت‌های تولیدی مواد خطرناک جهت حمل مواد در قالب دستورالعمل‌ها و ضوابط حمل از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، الزام شرکت‌های تولیدی به تحویل محمولات به ناوگان حائز شرایط حمل مواد خطرناک را از دیگر موارد مهم و مؤثر جهت ایمنی تردد ناوگان حمل مواد خطرناک عنوان کرد.

حق لطفی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به موضوع تأمین امنیت تجهیزات ایمنی راه به ویژه دوربین‌های ثبت تخلف خواستار حمایت گشت‌های انتظامی مربوط نسبت به این سامانه‌ها شد.

وی با بیان اینکه تهیه و راه اندازی هر دستگاه دوربین کنترل سرعت نیازمند صرف هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان است اظهار داشت: استفاده از ظرفیت دهیاران و بخشداران در حفاظت از تجهیزات ایمنی به ویژه در راه‌های فرعی و روستایی یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین در ادامه به وضعیت نقاط پرتصادف استان اشاره کرد و گفت: این اداره کل در سال گذشته در راستای وظایف ذاتی خود که ارتقای ایمنی محورهای روستایی یکی از آنها است اقدام به تهیه و نصب هزار و ۶۰۰ متر گاردریل، اجرای خط کشی به طول ۲۵۰ کیلومتر و تهیه و نصب تابلو و علائم اخطاری و انتظامی در برخی از محورهای روستایی کرده است.

به گفته حق لطفی همچنین با توجه به بررسی‌های انجام شده از آمار تصادفات جرحی و فوتی سه سال اخیر محورهای پر تصادف روستایی احصا شده که برای ایمن سازی این نقاط نیاز به تأمین اعتبار است.

استقرار واحدهای اورژانس در مجتمع‌های خدماتی رفاهی نیز از دیگر موضوعات دستور کار این نشست بود که حق لطفی به آن اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به وجود زیرساخت‌هایی از قبیل جایگاه سوخت، سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها، رستوران و پارکینگ در این مجتمع‌ها امکان استقرار تیم‌های اورژانس برای کاهش سوانح و حوادث جاده‌ای و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای وجود دارد.

وی افزود: در این راستا می‌توان نقاط حساس از نظر آمار بالای فوتی سرصحنه را با محوریت پلیس راه احصا و پس از بازدید توسط تیم مشترکی متشکل از پلیس راه، راهداری و اورژانس با مجتمع‌های خدماتی و رفاهی موجود جهت استقرار واحد اورژانس تطبیق شود.

استقرار واحد اورژانس در روستای کلنجین و پایانه بار قزوین و انتظام بخشی نحوه استقرار اتوبوس‌ها در عوارضی شماره سه با توجه به وجود تنها یک لاین عبور جهت تردد خودروها از دیگر مواردی بود که در نشست کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده‌ای بررسی و تصمیم گیری شد.