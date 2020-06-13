به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، امارات طی ۱۰ سال گذشته بخش اعظمی از سرمایه خود را صرف خرید سلاح کرده است. این در حالیست که امارات به صورت رسمی در هیچ عملیات نظامی به جز جنگ یمن مشارکت ندارد.

مداخلات امارات در کشورهایی مثل لیبی باعث شده که این کشور تبدیل به حامی اصلی درگیری های نظامی در لیبی و افزایش تنش های سیاسی و امنیتی در آن شود.

واردات سلاح در امارات از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسیده است. این مسأله با آغاز تجاوز به یمن همزمان شد.

آمارهای منتشر شده از سوی پژوهشکده بین المللی استکهلم نشان میدهد که بالاترین میزان خرید سلاح از سوی امارات در سال ۲۰۱۵ بوده و این روند در سال ۲۰۱۸ افزایش ۲۴ درصدی داشته است.

آمریکا توانسته دو سوم ارزش سلاح های خریداری شده از سوی امارات را از آن خود کند به طوریکه ۳ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار سود در این مدت به دست آورده است.

این در حالیست که کاهش قیمت نفت و بحران کرونا باعث به وجود آمدن درصدی از رکود اقتصادی در امارات شده است.

در خصوص لیبی، با وجود شکست نظامی عناصر وابسته به خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی این کشور که تحت حمایت امارات، عربستان و مصر است، همچنان شاهد حمایت مالی امارات از وی و مجهز کردن عناصر وابسته به آن هستیم.

کشور امارات با مساحت کم خود و با کمتر از ۱۰ میلیون نفر جمعیت، حدود ۳.۴ درصد از حجم هزینه های نظامی در جهان را از آن خود کرده و هشتمین کشور جهان در این زمینه در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ محسوب میشد.

هزینه هایی که امارات برای جنگ های خارجی خود می پردازد باعث به وجود آمدن بحران اقتصادی قابل توجه در این کشور شده است.