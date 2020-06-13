افزایش غلظت آلاینده ازن در هوای پایتخت/ هوا همچنان سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آلایندههای هوا هم اکنون بر روی عدد ۸۸ قرار دارد، این میانگین طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۹۲ بود.
غلظت آلاینده ازن که به عنوان آلاینده ثانویه هوا شناخته میشود از دیگر آلایندههای هوا بیشتر است و در آستانه قرارگیری در شرایط ناسالم است. پیشسازهای ازن مواد آلی «فرار» (VOC) و ناکس یا اکسیدهای نیتروژن است. این مواد در حضور نور خورشید آلاینده ازن را تولید میکنند. کاهش حضور طولانی مدت در فضای باز از جمله راهکارهایی است که میتواند تأثیر سوء ازن بر تنفس را کاهش دهد. غلظتهای حداکثر ازن در بعد از ظهر رخ میدهد و به طور کلی یک آلاینده تابستانه (Summer time air pollutant) است. غلظتهای حداکثر ازن در سطح زمین بندرت دو تا سه ساعت دوام دارد.
در میان ۶ آلاینده اصلی هوا امروز آلاینده ذرات معلق زیر ۱۰ میکرون، دی اکسید گوگرد و مونواکسید کربن در شرایط پاک قرار دارند، اما ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با بیشترین غلظت و ازن با بیشترین میانگین غلظت طی ۲۴ ساعت گذشته و دی اکسید نیتروژن با خارج شدن از شرایط هوای پاک، هوای پایتخت را به سمت آلودگی پیش میبرند.
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