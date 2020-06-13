به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسن روحانی، روز جمعه (۲۳ خردادماه) در گفت‌وگوی تلفنی با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از مسدودسازی منابع بانک مرکزی ایران توسط کره‌جنوبی که با تبعیت از سیاست‌های ضد انسانی دولت آمریکا و در چارچوب فشار حداکثری آنها به ملت ایران انجام شده است، به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد با همکاری وزارت امور خارجه موضوع را از طریق سیاسی دوجانبه و مسیر حقوقی و نهادهای مالی و مجامع بین‌المللی پیگیری کنند.

رئیس‌جمهوری تاکید کرد: ممانعت کره‌جنوبی در استفاده ایران از منابع بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و اقلام انسان‌دوستانه هرگز پذیرفتنی نیست و انتظار داریم دولت کره‌جنوبی هرچه سریع‌تر این محدودیت را برطرف کند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این گفت‌وگو گزارشی از روند مثبت تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری و مواد اولیه واحدهای تولیدی را به اطلاع رئیس‌جمهوری رساند و اعلام کرد با مهلتی که به صادرکنندگان برای برگشت ارز تا پایان تیرماه داده شده، روند برگشت سرعت گرفته است و در چند هفته آینده شرایط تأمین ارز بسیار بهتر خواهد شد.

همتی همچنین محورهای اصلی پیشنهاد بانک مرکزی برای نحوه تأمین مالی غیر تورمی پروژه‌های مهم وزارت نفت را به رئیس‌جمهوری ارائه کرد که همسو با این پیشنهاد، رئیس جمهور دستور داد طرح پیشنهادی بانک مرکزی در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته آینده مطرح شود.