تولید داروی ضد ویروس کرونا در کرمانشاه

حسین رضاپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: داروی ضد ویروس به نام فاوی پیراویر در شرکت باختر بیوشیمی کرمانشاه طی ۲ ماه اخیر تولید شده است.

وی افزود: در کشورهای دیگر این دارو بر روی انواع دیگر ویروس و سایر بیماری‌ها مورد آزمایش قرار گرفته و مؤثر واقع شده و بر اساس پروتکل سازمان جهانی بر روی ویروس کرونا هم اثراتی داشته است.

مدیر نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر کشورهای دیگر در حال استفاده از این دارو هستند و در سطح کشور ایران نیز در برخی از بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رضا پور گفت: تاکنون داروی خاصی مختص ویروس کرونا کشف نشده است اما بر اساس تحقیقات انجام شده در سایر کشورها این دارو در کنار سایر داروهای ضد ویروس اثراتی بر روی درمان مبتلایان به کرونا داشته است.

این مسئول عنوان کرد: این دارو تنها در کرمانشاه و با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت به مقدار قابل توجه تولید می‌شود و خوشبختانه مقدار آن قابل توجه می‌شود.

مدیر نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو استان کرمانشاه تصریح کرد: پروتکل‌های مختلفی برای درمان ویروس کرونا وجود دارد بنابراین این دارو در همه کشور به نسبت یکسان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد با این حال برخی از گروه‌های پزشکی در استان‌های مختلف که مصرف این دارو را مؤثر دیده‌اند، اصرار به استفاده از این دارو دارند.

این مسئول افزود: در صورتی که اثرات این دارو تأیید شود و جدی‌تر مورد استفاده قرار گیرد بیش از پیش توسط گروه‌های پزشکی و دانشگاه‌های کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رضا پور گفت: در حال حاضر مشکلی که شرکت باختر بیوشیمی با آن مواجه است قیمت‌گذاری و توزیع آن در سراسر کشور است که با توجه به سفر اخیر معاون وزیر به کرمانشاه امیدواریم در هفته جاری مشکلات آن حل شود.

وی خاطر نشان کرد: تجهیزات و مواد اولیه برای تولید داروی فاوی پیراویر در سطح قابل قبولی قرار دارد و در صورتی که مشکلات حاشیه‌ای آن برطرف شود امکان دستیابی به تولید انبوه وجود دارد.